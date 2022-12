Az albérlet keresése hosszadalmas és fárasztó folyamat lehet. Számos szempontra kell odafigyelnünk, amikor albérletet keresünk. Manapság sokkal több lehetőség kínálkozik, mint akár egy évtizeddel ezelőtt, ami megkönnyíti az üdülőhely keresését. Számunkra sokkal könnyebb a keresés, mert számos paramétert felhasználva tudunk az igényeinknek megfelelő ingatlant találni. Az internet fejlődése meg sokszorosította a lehetőségeket ezen a téren. Az olyan speciális online keresők segítségével, mint például a Rentola, hamarabb megtalálhatjuk az igényeinknek leginkább megfelelő albérletet, időt takarítva meg. Ezzel jobban tervezhetjük meg az utazásunkat.

Első lépések

Hol is kezdjük az albérlet keresését? A lakáskeres távolról sem egyszerű feladat, különösen ha életünkben először vállalkozunk erre. Elvégre a lakáskeresés folyamata tele van különböző szempontokkal, amelyeket távolról sem könnyű egymással összeegyeztetni. A környéktől az áron át a lakótárs kiválasztásáig, és sorolhatnánk. Legelső lépésként azt érdemes tisztáznunk önmagunkban, hogy mit is keresünk egy lakásban. Ne csak az ára legyen az egyetlen szempont! Életminőségünkhöz ezernyi szempont tartozik hozzá. úgymint a megfelelő lakótér, a rendezett környezet, a levegőminőség, és a berendezettség. Összeállítottunk egy kalauzt, amely összefoglalja mindazt, amire érdemes odafigyelnünk az online albérletkeresés közben, hogy a lehetőségeinkhez mérten a legtöbbet hozhassuk ki.

Hol akarunk lakni? Amennyiben az élethelyzetünk nem köt bennünket egy adott városhoz, településhez, - azaz, szabadon választhatunk lakóhelyet – érdemes megfontolnunk azt, melyiket választjuk. Ha már leszűkítettük a települést, akkor is fontoljuk meg, mely városnegyedben kívánunk élni. Nagy különbségek fordulhatnak elő, és mindenképpen a saját életritmusunk, preferenciáink függvényében válasszunk lakókörnyéket. Vegyük tekintetbe a választott környék általános jellegét hangulatát és forgalmasságát. Érdemes megfontolni az infrastruktúrát is, úgymint boltokat, gyógyszertárakat, szórakozóhelyeket.

Mennyit akarunk költeni? Erre különösen érdemes odafigyelnünk. Mindig az anyagi lehetőségeink függvényében válasszunk albérletet. Azt az aranyszabályt érdemes követnünk, hogy a havi jövedelmünk legyen legalább háromszor több, mint a havi albérlet. Ezen a téren nem érdemes kompromisszumokat kötnünk. Különösen az elmúlt években óriási volt a drágulás az albérletpiacon, ebből következően elmondható hogy a magyar albérletárak is felzárkóznak az általános európai árszínvonalhoz. Ez azt is jelenti, hogy relatív értelemben sose érte meg ennyire nyugat európai nagyvárosban bérelnie egy magyar állampolgárnak, mint jelenleg.

Döntsük el, mekkorát akarunk és mennyiért. Az ár/érték arány nagyon fontos szempont. Ami túl szép hogy igaz legyen, általában nem igaz. Mindig a városnegyed jellege valamint a lakás mérete a döntő szempont az ár esetében. Igényeinktől függően legalább 40nm2 alapterületben érdemes gondolkodnunk, de lehetőség szerint igyekezzünk nagyobb lakást találni.

Érdemes időben elkezdeni a keresést. A legkeresettebb nyugat európai nagyvárosokban lévő albérletek esetében a tervezett költözés előtt legalább két hónappal érdemes belevágnunk a keresés folyamatába. Ezzel rendkívül sok bosszúságot és időbeli csúszást előzhetünk meg.

Az online albérletkeresés fortélyai

A lehető leggyorsabb módszer az albérlet kereséshez az online keresőmotorok alkalmazása. Léteznek természetesen más online módszerek is, ugyanakkor messze a legbiztonságosabb és leghatékonyabb, ha megfelelően szűrt, jó értékelésekkel rendelkező lakáskiadási szolgáltatóktól bérlünk. Az online albérleti keresőmotoroknak számos előnyük van.

Egyfelől, rendelkezésünkre állnak az információk egy helyen. Érdemes olyan ingatlanokra fókuszálnunk, amelyek gazdagon illusztráltak, megfelelő minőségű fényképek által. Hatalmas előnyük a keresőmotoroknak, hogy automatikus értesítőket is kaphatunk amint meghírdetésre kerül az általunk választott paramétereknek megfelelő ingatlan. Számos paraméter közül választhatunk, igényeink szerint. Így az ár, alapterület, szobák száma, település és ingatlan jellegét mind kiválaszthatjuk a keresésünk folyamán, annak érdekében hogy legelsőként lecsaphassunk a jó lehetőségekre.

Az albérlet keresőmotorokra csakis verifikált főbérlők, tulajdonosok tölthetnek fel kiadó ingatlanokat. Olyan tulajdonostól érdemes bérelnünk, akinek az elérhetőségei rendelkezésre állnak, és hiteles bérbeadónak számít. Persze az online felületeken ingatlanirodák által közvetített ingatlanokat is találhatunk, ami egy újabb szintje a minőségbiztosításnak.

Beköltözés előtt

Érdemes belevágnunk az albérlet keresésébe, hiszen Nyugat Európában zuhantak az albérlet árak. Az online keresőmotorok segítségével hamar megtalálhatjuk a nekünk tetsző albérletet. Emellett a bérléssel kapcsolatos hagyományos jó tanácsokat is érdemes követnünk, csalódások elkerülése végett.

Látogassuk meg a lakást személyesen. Miután kigyomláltuk az online böngészés során a jelentős, azaz, látható problémákkal rendelkező, vagy a felhasználók tapasztalatai szerint barátságtalannak bizonyuló környéken lévő lakásokat, érdemes személyesen felkeresnünk a megmaradt ingatlanokat amelyek megfelelnek keresési kritériumainknak. Ha meglátogatjuk a szóban forgó lakást, nem csak a képeket nézegetjük, akkor valósághűbb képet kaphatunk a lakás általános jellegéről, külleméről, állapotáról és méretéről. Ily módon pontosan el tudjuk dönteni, hogy megfelel-e az igényeineknek vagy sem. Sajnálatos módon sok a lakáskiadással kapcsolatos csalás is. Semmiképpen NE utaljunk pénzt egy idegennek egy kiadó lakásért anélkül, hogy először meglátogattuk volna, és nem ellenőriztük annak hitelességét.

Alaposan vegyük szemügyre az ingatlant. Ha már ott tartunk, hogy a szerződéskötés kapujában állunk, tudjunk meg minden fontos és releváns információt az általunk bérelni kívánt ingatlanról. Alaposan figyeljünk oda az olyan tényezőkre, mint a műszaki állapot, valamint a falak vastagsága. Továbbá szerződéskötés előtt érdemes a főbérlővel, tulajdonossal aláiratnunk egy nyilatkozatot, amelyben a felek rögzítik az ingatlan állapotát a bérbeadást megelőzően. Így elkerülhetjük azt, hogy a tulajdonos be akarjon vasalni rajtunk olyan károkat, amelyekért nem terhel minket valódi felelősség.

Hasznos kérdések amelyeket érdemes feltennünk

Végezetül, nem árt, ha minél több célravezető kérdést teszünk fel a tulajdonosnak vagy annak felhatalmazott képviselőjének. Különösen a műszaki jellegá kérdések feltevése segíthet abban a tekintetben, hogy jó, megbízható és megfelelő ingatlant találjunk:

Milyen hosszú ideig bérelt az előző albérlő?

Mikor épült az épület amelyben van az ingatlan? Mikor volt az utolsó felújítás?

Tapasztaltak-e a lakók víz- vagy gázszivárgást az elmúlt néhány év során?

Mikor járt itt utoljára szerelő és miért kellett szerelőt hívni?

Mennyire gyakran szokták emelni az albérlet árát? Körülbelül mennyivel emelne? (ha hosszútávon akarunk bérelni, ez hasznos tudnivaló)

Van-e a háznak (többlakásos társasához esetén) gondnoka, és hogyan tudom őt probléma esetén elérni? Mennyire megbízható?

Mennyi dolgot módosíthatok az ingatlan belsején? A falakra rakható-e tapéta, festhetek? Érdemes tisztáznunk a tulajdonossal, hogy meddig mehetünk el, a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében.

Hogyan tegyem otthonosabbá a bérleményemet?

Az online albérlet keresés mellett tájékozódhatunk az online világban lakásdekorációs tippek iránt is. Attól függően, hogy mennyi mozgásteret enged meg a tulajdonos, változatos módon rendezhetjük be az általunk bérelt ingatlant. Kevés ember szeretne belépni egy ronda lakásba. Ha látványos kacatokkal, dekorációs elemekkel, valamint megfelelő alapokkal rendelkezik egy lakás (semleges falak, parkettás padló), akkor látványos és tökéletes otthonban lakhatunk. Emellett – ha a tulajdonos engedi – háziállatot is hozhatunk magunkkal. Egy kevés befektetéssel is kellemesebbé varázsolható az albérletünk.