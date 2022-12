A fiatal házaspár Melinda két húgáról, Kerubináról és Evelinről is gondoskodik. Többen közülük a töltéstavai marhatelepen dolgoznak állatgondozóként, ahol egy szociális lakást is kaptak.

– Négy évvel ezelőtt költöztünk Töltéstavára a munkalehetőség miatt, azóta is itt dolgozunk. Ózdon, ahol születtünk, nehéz volt rendes munkát találni, és a fizetés is sokkal kevesebb volt, mint Győr környékén. Egyik jóbarátunk ajánlására költöztünk az ország másik felébe, a kedvezőbb jövő reményében – mondta el lapunknak Seres Rajmund.

Melinda jelenleg még a legkisebb gyermekkel otthon van, ő gondoskodik a háztartásról, a kiskorú gyerekekről. Otthonukban járva láttuk, hogy szerény körülmények között élnek. Lakhatásuk, fűtésük biztosított, ám háztartási gépeik sorra tönkrementek. Legutóbb a mosógépük és a tűzhelyük vált használhatatlanná. A gáztűzhely cseréje olyannyira sürgető volt, hogy az adomány átadása után rögtön a győri Árkád MediaMarkt üzletébe vittük a család három tagját, ahol izgatottan nézegették az új háztartási gépeket.

Mivel a házban bevezetett gáz nincs, a tűzhelyet palackos gázzal tudják működtetni, ezért a választásnál ez volt a fő kritérium. Végül egy 80 ezer forint alatti készüléket választottak kiszállítással. A támogatás többi részéből pedig gázpalackot, tartós élelmiszert vásároltak, valamint némi ajándékkal is meglepik karácsonyra a gyerekeket.

A Seres család szerény körülmények között él a töltéstavai szarvasmarhatelep szállásán. Fotó: Csapó Balázs

– Nagyon hálásak vagyunk, hatalmas segítség ez nekünk. Ahogy tudjuk, pótoljuk a többi háztartási gépet is. Az adománynak köszönhetően boldogabb karácsonyunk lesz – fogalmazott Seres Rajmundné Melinda, aki azt is elárulta, hogy nagy szükségük lenne a mosógép mellett még mikróra, valamint konyhai kiegészítőkre, edényekre. Emellett szívesen fogadnak tartós- élelmiszer-, ruha- vagy játékfelajánlásokat, illetve berendezési tárgyakat is. Aki szeretne segíteni a családnak, Melindával felveheti a kapcsolatot a 06-30/408-8555-ös telefonszámon.

Segíthet Ön is!