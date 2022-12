– A szokás különlegessége, hogy József szerepén kívül csak lányok testesítik meg a szereplőket. A mostani csapatot alsósok alkotják, sőt, óvodások is vannak közöttük, velük a néptáncegyüttesben is foglalkozunk. Legutóbb Hövejen és Gencsapátiban, de országos és nemzetközi színpadon is bemutattuk már. December 24-én délelőtt útra kelnek a gyerekek, magukkal viszik a bölcsőben nyugvó „kis Jézust”, és házról házra járva, énekelve menetelnek. Az emberek szeretettel fogadják és sok-sok édességgel jutalmazzák őket.

A vitnyédi bölcsőcskét legutóbb Gencsapátiban mutatták be. Fotó: vaol.hu

A „Betlehem kis falucskában” című vitnyédi éneket szerte az országban ismerik. A másik, karácsonyhoz kötődő szokásunk a betlehemezés, amit a fiúk végeznek. Ez is énekes előadás, de itt már a mozgás is nagyobb szerepet kap, belecsempészve a csárdás lépéseinek alapjait is. Az év első napján, hajnalban érkezik el a bakterköszöntő, vagy ahogy felénk ismerik, a „bakter kátás” ideje. Az újév-köszöntő énekes szokás hagyománya szerint lámpással ment körbe a bakter, és kívánt minden jót a háziaknak – mutatta be Zsámboki László a helyi, év végi szokásokat.