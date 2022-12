A testvértelepülési kapcsolatok fejlesztését célzó pályázat révén helyi értékeket bemutató rendezvényt tartottak szombaton Sopronnémetiben. Az eseményen a felvidéki Kismácsédról is érkeztek vendégek, akik nemcsak a jókedvet hozták el, aprólékos munkával elkészített, a helyi jellegzetes motívumokat felvonultató kézimunkákat is bemutattak.

„A mai értéknap célja meglátni és megláttatni Sopronnémeti és Kismácséd közösségeinek értékeit és láthatóvá tenni mások számára is. A szülőföld értékeinek feltárása erősíti a környezethez való érzelmi kötődést, az összetartozás érzését” – e szavakkal nyitotta meg a rendezvényt Németh Zsuzsanna.

Bognár Sándor polgármester kiemelte, hogy bár többször is ellátogattak egymáshoz, részt vettek egymás rendezvényein, igazán akkor ismerhetünk meg egy-egy települést, ha feltérképezzük a helyi értékeit. Ennek ismerete pedig még szorosabb együttműködést irányoz elő. A polgármester kiemelte: mindkét településen megalakult a települési értéktárbizottság a helyi értékek azonosítására és gyűjtésére. – A településen járva láthatjuk a természeti és épített értékeinket, ilyenek a templomok, a kenukikötő, a fasor, valamint a bemutatott alkotások is értékesek, gratulálok a szép munkákhoz – hangsúlyozta. A bemutatott alkotások között voltak kézimunkák, rajzok, gyöngy ékszerek, horgolással készült figurák, Böjtös József a fából készített munkáit hozta el, de a helytörténeti gyűjteménybe is betekinthettek az érdeklődők.

Az értéktárakról, a helyi értéktárbizottság munkájáról Török Irén művelődésszervező tartott ismertetőt. A kismácsédi néptánccsoport fellépése, Krasznai Tamás, a Győri Nemzeti Színház örökös tagjának műsora és egy kis vendéglátás színesítette a programot.