– A béke lehet tehát az idei karácsony legfontosabb üzenete?

– Igen. Ady Endre az Imádság a háború után című versében ezt írja: „Uram, háborúból jövök én, Mindennek vége, vége: Békíts ki Magaddal s magammal, Hiszen Te vagy a Béke”. Rámutat a béke fontosságára. A vers születésének oka nem csupán az első világháború fegyverropogása, hanem az ő belső küzdelme, szívének önmagával vívott háborúja. Mindannyiunk szívében ott kell hogy égjen a vágy a béke után. Ez egy olyan ajándék, amit ember az embernek nem adhat, amely csak felülről, Istentől adatik, egyedül Isten ajándéka.

– Karácsony éjszakáján az angyalok is ezt hirdetik Betlehem mezején: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!”

– Ez az angyali szózat az, ami megalapozza ennek az ünnepnek a titkát. A dicsőség és a békesség összefügg egymással, nem lehet szétválasztani a kettőt. Ha megnyitjuk a szívünket Isten dicsőítésére és az Ő dicsőségének befogadására – a kereszt függőleges szára –, akkor áradhat szét igazán szívünkben Isten békéje és áraszthatjuk azt a körülöttünk élők felé – a kereszt vízszintes szára.

– A béke a szentmiséken is állandó, visszatérő kifejezés.

– Jézus ezt mondja az utolsó vacsorán tanítványainak: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.” A folytatást a szentmise szövegében nem, de a Szentírásban olvashatjuk tovább: „Nem úgy adom, ahogyan a világ adja nektek.” Ebből a mondatból érződik igazán, hogy a béke felülről érkezik. Ezért kérjük annyira, és kívánjuk egymásnak: „Adj nekünk békét!”, „Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!”, „Béke veled!”. Ő nem csak úgy adja nekünk a békét. Úgy nyújtja, mint ajándékot, amit senki nem vehet el a szívünkből.

– Karácsony ünnepére készülünk, de az Egyház legnagyobb ünnepe a húsvét.

– Ha belegondolunk, a karácsonyfa-állítás is elvezet minket húsvét titkához. Ahogyan Jézus látszólag értelmetlenül, szégyenteljes halált halt, ám azután dicsőségesen feltámadt, a fenyőfának is látszólag értelmetlenül kell életét vesztenie, ám annál dicsőségesebb fényben állítjuk fel otthonainkban. Húsvét titka tulajdonképpen áthatja az összes ünnepünket. Jézus, amikor harmadnapra feltámadt, így köszöntötte tanítványait: Shalom. Ez békét jelent. Így is fordítják: Békesség nektek. Mindig ez az első szava Jézusnak. Ez a keleti köszönési forma a mai napig létezik. Ám Jézus nemcsak mondja nekünk, meg is adja számunkra a békét. Korunk embere elvesztette Istenre való nyitottságát. Ezt mutatja meg számunkra egy 2009-es keresztény film is, aminek a címe „A tökéletes ajándék”. Ebben azt láthatjuk, ami manapság sajnos már általánosan jellemző, hogy sokan nem az Isten Fiának születését ünneplik, hanem egy „téli gálát”, kifelejtve az ünnepből az ünnep okát, az Ünnepeltet. A filmben lebontatják a betlehemi jászolt, mert az sérti a nem keresztények érzéseit. A film tizenhárom éve készült, de ma még inkább igaznak érezhetjük. Ha az ember elveszíti életének vertikális dimenzióját, ki akarja felejteni életéből Istent, akkor ezzel együtt elveszíti a horizontálisat is: saját szívének békéjét, és a körülötte élőkkel való békés kapcsolatát.

– Fontos a saját szívünknek békéje is. De mi lehet számunkra az igazi, tökéletes karácsonyi ajándék?

– A filmnek egy elkényeztetett kislány a főszereplője, akit bosszant, hogy karácsony épp az ő születésnapjára esik – és nem az ő születésnapja esik karácsonyra(!). Nem csupán az zavarja őt, hogy így a két ünnepre csak egyszer kap ajándékot, hanem inkább az, hogy nem egyedül ő aznap az ünnepelt. Az iskolában a tanár megkérdezi őket, mi jut eszükbe a karácsonyról. Sokan azt válaszolják: minél több ajándék, nagy bevásárlás, fények, Diótörő, csillogás... Ez a kislány csak azt tudta a füzetébe leírni: „az én születésnapom”. A film végére azonban megérti, hogy a karácsony ünneplésének alapja nem az Északi-sark vagy a rénszarvasok – a karácsony Jézus születésnapja: az Isten Fia a földre született. Nem nagy királyként, hanem egyszerű emberként, kicsiny, törékeny gyermekként, nem fényes palotában, hanem egy szegény, hideg barlangistállóban. Miért? Mert az emberek évszázadokon át keresték az Istent. Most végre megtalálhatták Őt, aki pedig már előbb kereste őket. Emberi formát vett fel, akiben az ember megláthatta, milyen a szeretet, Isten szeretete. Az első karácsonyon Isten tökéletes ajándéka a szeretet volt. Ez a karácsonyi titok. Ha Istenhez fordulunk, akkor kapjuk meg mi is az igazi, a tökéletes karácsonyi ajándékot: a szeretetet.

– Sokszor halljuk: a karácsony a szeretet ünnepe.

– Valóban. A békesség önmagában nem elég. Isten vágyakozik arra, hogy keressük őt. A béke mellett ott van a hit, a remény és a szeretet is. Isten és egymás felé is meg kell hogy nyíljunk. Van két Reményik Sándor-vers: a „Béke”, és „Békesség Istentől”. Mindegyikben benne van: Isten és a Felé megnyíló szívünk nélkül nem találhatjuk meg a békét, ha viszont ezt megtaláltuk, akkor a viharos külső körülmények sem vehetik el tőlünk. Én is ezt kívánom a Kisalföld olvasóinak: hogy a felülről jövő béke megteremtődjék mindannyiunk szívében, a családunk körében, a munkahelyünkön és a mindennapokban. Ne felejtsük el: ne csak karácsonykor, hanem egész évben adjuk tovább egymásnak.