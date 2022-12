Utcazenészként Ottawában

„Körülbelül hét-nyolcszázan hallottak bennünket zenélni Kanadában. Volt olyan magyar származású hölgy, aki csak miattunk autózott hat órát Montrealból a koncertünkre. Találkoztunk az ősei hagyományait őrző indián férfival is. Egy-egy alkalommal három-négy órát zenéltünk. Az utcazenélés is különösen emlékezetes marad számunkra, hisz Ottawa a műfaj egyik észak-amerikai Mekkája. Úgy voltunk vele, ha nem keresünk két dollárt sem, akkor is elő kell vennünk a hangszereinket, ebből az élményből nem maradhatunk ki” – mondta Lakatos Ferenc.

„Az is felemelő érzés volt, hogy az egyik koncerten hazánk kanadai nagykövete, dr. Vass Salazar Mária konferált színpadra bennünket” – tette hozzá Horváth Péter. A Romungro eljutott a világ egyik legismertebb turisztikai célpontjához, a Niagara-víz- eséshez is. S ha már ott jártak, természetesen ott sem „hagyták nyugodni” hangszereiket.

Évfordulós koncert

Az idén alapításának 15. évfordulóját ünneplő Romungro Csornán, a Zenepavilonban ad születésnapi koncertet szombaton 17 órától. A fellépésen az együttes minden korábbi és jelenlegi tagja részt vesz.