Olvasóink ado­mányainak hála kétszázezer forint ér­­tékben aggre­gátort, némi bele való olajat és benzint vehetett a Kovács házaspár még az ottjártunk napján, hogy az ünnepek ne sötétben köszöntsenek rájuk.

István nyolc évig falugondnok volt a településen, de jöttek a betegségek. Ma mindketten rokkantnyugdíjasok, rosszindulatú daganatból gyógyultak. Istvánnak kétféle hályog is van a szemein, amit fél megműttetni, és Erzsébet is szemüvegre szorulna, amit nem tud kiváltani. Már csak ezért sem mindegy, hogy tudnak-e lámpát gyújtani.

István még így is tisztítja az erdei utakat, és besegít ereje szerint egy sírkövesnek. Vizet a szomszéd kútjáról hordanak, cserébe gondozzák a területét, nyírják a füvet. Nem cigarettáznak és nem isznak alkoholt. Etetik a madarakat, őzeket, rendben tartják a ház környékét, fűszert szárítanak.

Korábbi aggregátoruk nyolc évig szolgálta őket, mielőtt tönkrement. Vettek két olcsóbbat is, de egyik sem ment tovább egy hónapnál. – Volt, amit kiszállítottak, és már el sem indult, és hiába a jótállás, drágábban javították volna meg, mint amibe került – le­­gyint lemondóan István. – De délután fél négytől már olyan sötét van, nem tudunk mit csinálni, csak ülünk.

Mint a szorgos hangya: nyáron betáraztak, amiből tudtak: vécépapír, szappan, kávé, szárazbab. Akkor még nem is tudták, mennyit spórolnak ezzel. – Van itt olyan télen, hogy mi ki sem tudunk mozdulni, ha olyan az idő – meséli Erzsébet. – Meg arra is gondolni kell, ha esetleg kórházba kell menni bármelyikünknek, legyen itthon tisztálkodószer, meg ami kellhet.

A kis ház falai vékonyak, és a nyílászárók is inkább csak a madarakat tartják kinn, de mivel áthidaló nélkül tette be az előző tulaj, veszélyes volna a csere. Így viszont gyorsan fogy a fa. Nagyjából januárig van tüzelője a Kovács családnak, és a kályhájuk is már csak ezt a telet szolgálja ki, kiégett a sa­mott belőle.

– Éjjel-nappal fűteni kell, 50–60 mázsa is elmegy egy télen arra, hogy meg ne fagyjunk – mondja István. – Itt mindig hidegebb van, mint a városban, valamelyik éjszaka mínusz tizenhármat mutatott a hőmérő.

Azért úgy érzik, amikor nagy gondjuk van, mindig akadt még eddig segítség.

– Ha senki sincs mellettünk, a Jóisten mindig ott van, és amikor a legnagyobb bajban vagyunk, mindig megkönnyíti a sorsunk. Hálásak vagyunk az olvasóknak a segítségért!