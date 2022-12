– 1945-ig Magyarország a top öt pezsgőgyártó között szerepelt. A XX. század fordulóján a leghíresebb magyar pezsgőket a párizsi Moulin Rouge-ban is lehetett kapni. 1945 után azonban a hazai gyárak egy része megszűnt vagy államosították őket. A Törley és a BB megmaradt, de inkább tömegpezsgőket gyártottak. A fogyasztást elvitték a száraz és brut felől az édes, félédes felé. Ennek is megvolt a fogyasztói köre, akárcsak előtte, de a minőségi pezsgőnek megvan a természetes szárazsága – fogalmazott Nagy Róbert, akit a Therápia berkein belül is borszakértőként, bortörténészként emlegetnek.

– A ’80-as évek végére a minőségipezsgő-fogyasztásunk mélypontra került, az édes, a félédes kommersz pezsgő lett a meghatározó. Az éves fogyasztásunk felét már akkor is ünnepek alkalmával fogyasztottuk el. Ez a helyzet azóta minimálisan javult. Megjelentek a piacon a kevésbé minőségi, szovjet típusú pezsgők, aminek az utórezgéseit még most is érezhetjük. A rendszerváltás után, mint a borászatoknál, beindult egyfajta változás. Feltört a BB és a Törley, valamint számos új magánpincészet kezdett minőségipezsgő-gyártásba. A kétezres évek elején a legtöbb borászat már saját pezsgőüzemet is működtetett és próbálgatták a francia champagne stílust. Emellett megjelent az olasz hatás, a prosecco, a habzóborok – fejtette ki Nagy Róbert, aki arról is beszélt, hogy nem mindegy, miként kerül a buborék a pezsgőbe, ugyanis van palackos és tartályos érlelésű. Természetesen előbbi magasabb minőségű.

– Manapság a pezsgő már nem csak az ünnepek itala és nem csupán szilveszterkor durrogtatjuk, hanem nagyobb családi vagy céges összejöveteleken, sőt, szép lassan megtalálta a helyét a baráti beszélgetések alkalmain és a fiatalok körében is. A magyar borok és a magyar éghajlat kiválóan alkalmas a pezsgőkészítésre, nem véletlenül voltunk nagyhatalom egykor – emelte ki a borszakértő.

– Első körben mindenki a hazai pezsgőt keresi a polcokon. Persze vannak olyanok, akik ki szeretnék próbálni a világ legjobb pezsgőit, amit nálunk meg is tehetnek. Széles a választék: a hazai mellett spanyol, német, francia, olasz és katalóniai italok, kétezertől harmincezer forintos palackárig. Az áremelkedés a pezsgőknél is érezhető, hiszen nemcsak az infláció és az előállítási költségek növekedése volt rá hatással, hanem az üveghiány is. Egy biztos, az egy főre jutó pezsgőfogyasztás egyre magasabb, de jellemzően még mindig ünnephangsúlyos – fűzte hozzá Nagy Róbert.

A pezsgő 60–65 százaléka szilveszterkor fogy el.

Fotós: Penovác Károly / Forrás: MW

Az elmúlt években megugrott a pezsgőt készítő kisebb-nagyobb pincészetek száma. A termelők jellemzően a borászat mellett fogtak pezsgőkészítésbe.

– Régóta dédelgetett álmunk a Tóthborbirtok megalapításával valóra vált, álmodni viszont újra és újra kell, hiszen ez az, ami újabb célokra sarkall. Idén elkészíttettük az első pezsgőinket, így boraink mellett most már Brut Reserve és Brut Rosé italainkkal is koccinthatnak újévkor – újságolta lapunknak dr. Tóth Béla, a pannonhalmi cég alapító tulajdonosa.

– 2020 óta készítünk saját borokat, amelyeket tavaly palackoztunk. A Pannonhalmi borvidéken egyedüliként mi készítünk furmintot, és elsőként állítottunk elő pezsgőt. A borvidéknek nincs engedélye pezsgőkészítésre, ezért pannonhalmi pezsgőként nem lehet árusítani, így eredetmegjelölés nélkül fogalmazhatjuk, de helyi chardonnay és furmint szőlőből készült. Limitált darabszámban palackoztattuk, hatszáz-hatszáz üveggel a fehér és a rozé változatból – tette hozzá dr. Tóth Béla.

Mivel a vállalkozás csak jövőre nyitja meg borfeldolgozó üzemét és a pezsgőkészítés más technológiát igényel, pezsgőiket is segítséggel készíttették el.

– Az ausztriai Golsban a Szigeti Pezsgőüzemet bíztuk meg. Nem gondoljuk, hogy nagy mennyiségben szeretnénk pezsgőt palackozni, inkább limitált mennyiségben, hogy különleges maradhasson. A rozé és a fehér változat is extra száraz, brut fajta, de további terveink is vannak.