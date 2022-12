Győr

14. Boogiefeszt – Győri Nemzetközi Boogie-Woogie Fesztivál

12. 02–03., péntek, szombat

Richter Terem, El Paso Táncstúdió

Fülbemászó dallamok, zenei bravúrok, hamisítatlan bluesszámok két napon át. A színpadon számos neves hazai és külföldi előadó biztosítja a felejthetetlen hangulatot. A fesztivál házigazdája idén is a Dániel Balázs Trió.

12. 02., péntek, 19.00

Fellépők:

Juwana Jenkins (USA), The Mojo (HU), Marsall Cili & Marsall László Dávid (HU), Pleszkán Écska (HU), Markus Kakuska & Jessica Kaiser (AT), Schmidt Gábor & Schmidt-Vachtler Erzsébet (HU), Koch Barnabás & Zink Ferenc (HU), Dániel Balázs (HU) és további meglepetésvendégek.

12. 03., szombat, 23.00

A Boogie Afterparty program az El Paso Táncstúdióban lesz, ahol nagy tánctér várja a szórakozni vágyókat.

Nemzetközti magyar fotószalon

12. 02., péntek, 18.00

Arany János Művelődési Ház (Révai u. 5., Szárnyaskerék épülete)

Nemzetközti magyar fotószalon – tárlat nyílik. A kiállítást megnyitja: Fekete Tamás, a MFVSZ elnökségi tagja, a pannon/dunántúli régió alelnöke. Közreműködnek: Vértes Kornél (DreamCorner42 elektromos hegedű, loop és effekt pedálok), Stanka Renáta versmondó (a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Jogtudományi Karának hallgatója).

A kiállítás megtekinthető 2023. január 16-ig, mindennap 10–18 óráig.

Angyalséta

12. 03., szombat, 13.30

Győri Nemzeti Színház

Győr barokk belvárosának angyalai várják az érdeklődőket Angyalsétáinkon. A belváros jól ismert vagy kevésbé ismert helyszínein békés szemlélődésre hívjuk azokat, akik a város zajától pár órára elvonulva, lelküket készítenék fel az ünnepre és szívesen az angyalok szemébe néznének. Látogatást teszünk a bencés templomban és a Makovecz-kápolnában is, rejtett helyeken keresünk kincseket és angyalokat.

A hangulatos adventi barangoláson sok-sok angyalos történettel és meglepetésekkel készülünk.

A program részvételi díja: 4000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 3000 Ft.

Bejelentkezés: [email protected] vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Magyar évezredek

12. 06., kedd, 18.00

GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara, Baross Terem (Szent István út 10/A)

Szántai Lajos előadása. Apokalipszis most – Világvége mindennap. János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve, 3–4.

A belépés ingyenes.

Darnózseli

XIV. Darnózseli Adventi Templomi Kórustalálkozó

12. 04., vasárnap, 14.30

Darnózseli plébániatemplom

Fellépő kórusok:

„Morgenster” Chor (Hegyeshalom), karvezető: Adlovits Erzsébet.

„Abendstern” Chor (Kimle), karvezető: Adlovits Erzsébet.

„Mali Dunaj” (Kimle), karvezető: Kőváriné Molnár Tünde.

Darnózseli Őszirózsa Énekkara (Darnózseli), karvezető: Adlovits Erzsébet.

Közreműködik: Ács Máté versmondó.

A belépés díjtalan. A kórustalálkozót követően, 16.30 órakor az énekkar próbatermének ablaka lesz az „Adventi ablaknyitogató” következő helyszíne.

Fertőd

A Hanság Big Band adventi koncertje. Közreműködik: Tóth Dániel – ének.

12. 04., vasárnap, 18.00

Kulturális és Szolgáltató Központ (Bartók B. u. 5.)

Jegyár: 1500 forint. Jegyfoglalás, további információ: +36-20/341-2401.

Mosonmagyaróvár

Zorán Turné 2022

12. 07., szerda, 19.00

Flesch Központ

December 7. szerda 19 óra

Zorán neve fogalom a magyar zenei életben, koncertjei mindig ünnepnek számítanak. A visszatérő közönség jól tudja, hogy a kihagyhatatlan és egyben megunhatatlan dalok mellett mindig megszólalnak ritkábban játszott szerzemények, zenei csemegék, valamint helyet kapnak a műsorban a válogatott muzsikusokból álló zenekar különleges produkciói is. Az újonnan érkezők pedig rácsodálkozhatnak, micsoda érzelmi és gondolati gazdagság rejlik ezekben a dalokban, és mennyire lélekemelő élmény tud lenni egy Zorán koncert. Most sem lesz ez másként. Zorán neve garancia a minőségre, így Ön ezúttal is felejthetetlen koncertre számíthat!

Jegyek korlátozott számban válthatók a Flesch Központ jegypénztárában, valamint a jegy.hu oldalon 9.900 forintos jegyáron.

Toldi

12. 03., szombat, 18.00

FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ

December 3. szombat 18 óra

Arany János elbeszélő költeményének főszereplője egy igazi magyar szuperhős, egy naphérosz. Toldi Miklós történetén keresztül tanúi lehetünk egy irgalmatlan erejű kamaszfiú felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává válhasson. Jankovics Marcell és Csákovics Lajos rendezők animációs filmjében nemcsak az ármánykodó báttyal való viszályt és az önmagát kereső ifjú belső vívódásait éljük át, de teljes gazdagságában megjelenik benne a lovagi világ és a magyar puszta, illetve a lápvidék is. Együtt barangolunk Toldival a mocsárban és a XIV. századi Pest utcáin, ahogy mindennel és mindenkivel szembeszállva küzd az igazságáért.

Magyar animációs film (12)

A belépőjegy ára: 1000 Ft.

Mozgó mozi

12. 04., vasárnap 10.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Program:

10 óra: Fura világ

12 óra: Nyugati nyaralás

14 óra: Krokodili

16 óra: Beugró a Paradicsomba

18 óra: Fekete Párduc 2.

Jegyek a helyszínen az előadás előtt kaphatók 1500 forintos jegyáron.

Adventi műsor

12. 03., szombat, 16.00

Fehér Ló Közösségi Ház

A Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesület Adventi műsora. A rendezvény célja a nagycsaládos életforma értékeinek felmutatása. Program: Kiállítás és bemutatkozó műsor az egyesület tagjainak közreműködésével. Az egyesületi tagokon kívül, minden érdeklődőt szeretettel várnak! A rendezvény ingyenesen látogatható!

Rajzszakkör

12. 03., szombat, 10.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Szeretnéd fejleszteni rajzkészségedet és technikai tudásodat? Elcsendesednél? Támogatást kapsz, bármilyen rajztudással csatlakozhatsz. Csendélet, arc részlet, formák... Hozd magaddal a ceruzádat és gyere! 4000 Ft/alkalom. Jelentkezés: Kapitány-Pálffy Enikő 70/335-8871 www.karneolstudio.hu

Nagycenk

Mikulás Expressz Nagycenken - bővebb részletek itt!

Sopron

Joulupukki, az igazi finn Mikulás Soproban látogat - bővebb részeltek itt!

További Győr-Moson-Sopron megyei programok december elején!

Adventi muzsika Fertőszentmiklóson - bővebb részletek itt!

Adventi könyvvásár a Széchenyi-egyetemen - bővebb részletek itt!

Egyetemi adventi gyertyagyújtás - bővebb részletek itt!