"Minden évben gyűjtést rendezünk a találkozón, melyen mindig komoly összeg jön össze. Rászoruló családokat, árván maradt gyermekeket támogatunk. Év közben is, ha szükség van rá és módunkban áll, szívesen állunk jó ügyek mögé. Együttműködünk például a megyebeli motoros csoportokkal is. A hátunkra elkészült az úgynevezett nagy felvarró, ami az elvégzett munka eredménye és az jelenti, hogy elismerik tevékenységünket. Pásztoriban megvásároltuk a régi tejcsarnok épületét, így most már egy saját bázisunk is van, ahol összegyűlhetünk" - fogalmazott Bognár Ákos.