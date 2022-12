Az események az Aquaworld Hotel Amazonas díszterme ad otthont, Győr-Moson-Sopron megyét két lány is képviseli majd a legszebb 26 versenyző között.

Jávori Lili és Horváth Boglárka is a koronáért küzd a vasárnapi fináléban.

Horváth Boglárkával beszélgettünk győri szerkesztőségünkben. A fiatal lányt korábban a 2022-es Miss Balaton szépségverseny döntős lányai közé is beválasztották.

Csupán 150 néző jelenlétében zajlik a királynő koronázása, a színes programok, Dinasma bemutató és Freelusion Show mellett a 26 tagú mezőny több tourral mutatkozik be majd, és a zsűri dönthet a Crystal kis és nagy estélyi, valamint a Paloma fürdőruhás felvonulás alapján a döntőbe jutottak sorsáról. Első ízben a Miss Hungary karitatív célt tűzött ki maga elé, a Kéz a kézben Alapítvány által segített autista gyermekeket fogja támogatni adományával.

– Miért jelentkeztél a Miss Hungary versenyre, mi motivált?

– A 2022-es Miss Balaton szépségverseny döntőjébe is bejutottam, igaz ott helyezést nem értem el. Nagy öröm volt számomra, mert számtalan válogató volt. Tetszett a hangulata, ezért döntöttem úgy, hogy jelentkezem a Miss Hungary versenyre is. Nem is a korona az, ami motivált, hanem a rendezvény hangulata. Azt szeretném most is átélni. A korábbi versenyen is rengeteg barátnőt szereztem, és maga a készülődés is nagyon izgalmas.

– Szüleid, barátaid is támogattak abban, hogy kipróbáld magad ezen a szépségversenyen?

– Igen, elsősorban a barátaim. De természetesen a szüleim is, nyilván ők egy kicsit féltettek, hogy jelentkeztem a versenyre.

– Többször említetted már, hogy számodra szubjektív dolog a szépség. Mit gondolsz, mitől szép egy nő igazán?

– Ha valakire azt mondom, hogy szép, elsőként az arcára gondolok. Nagyon sokat számít a kisugárzás. Sokszor látok gyönyörű lányokat, és sokszor beszélgetek is velük. Azonban vannak, akik lekezelőek, vagy éppen flegmák, és ez iszonyatosan rontja az összképet. A kisugárzáson múlik, hogy kit látok szépnek, és kit nem. Arról nem beszélve, hogy összhangban kell lennie a külső és a belső tulajdonságoknak.