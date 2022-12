A győri Balogh Éva elsősorban dísztárgynak szánja a mézeskalácsot, de az asztalra is ugyanazzal a recepttel készíti.

– Mások a formatartás miatt más tésztával készítik dekorációs célra, de nekem ez ízre és állagra is bevált – mondja.

Három éve munka mellett alkot: esténként süti és díszíti a formákat. Mivel nem csak klasszikus mintákkal dolgozik, hanem terülő mázra ecsettel fest is, számára egész éves műfaj a mézes. Korábban a csipkemintára esküdött, de ma már mindennel szívesen kísérletezik.

Balogh Éva többféle technikával díszít, de ahhoz hogy finom is legyen az alkotás, ragaszkodik. Fotó: Rákóczy Ádám

Cukrász zsákból nyomja az írókát és a terülőmázat. Ezen viszont lehet olyan pirinyó lyukat nyitni, amivel a lehelet vékony minták is szépek.

– Macerás, mert rétegenként kell díszíteni, különben a különböző színek összekeverednek. Közben a sütőben szárítok rajtuk 50 fokon. Rááll az ember keze, de sok-sok gyakorlás.

Míg a tészta hozzávalóit szigorúan méri, addig a porcukros tojásfehérjés keverékek arányát már szemre, állagra állítja be. Véleménye szerint érzékeny kérdés a porcukor, arra a fajtára esküszik, amit a legfinomabb szemcséjűnek talált. Még átszitálva, vagy kávédarálóban darálva sem érte el ugyanazt az állagot másból. Ha pedig szemcse tömíti a zacskót, előbb megáll, majd megszalad az íróka, és oda a dekoráció. – Mindenki lenn tartja a zacskó hegyét, mintha írna, de igazából fölötte, a levegőben húzzuk a vonalat, mert akkor lesz egyenes. Csak az elejét és végét kell lepontozni. Ha pedig kanyarog a masszánk, akkor rosszul van vágyva a zacskó széle.

Vizslája Cupák bármikor örömmel fogadja a selejtet, de ilyen egyre kevésbé adódik. Mivel Éva mézeskalács mellett süthető gyurmából készít fülbevalókat, egyedi bögréket és kavicsból képeket, így univerzális elnevezést keresett a kreatív vállalkozásának. Baloart néven találhatóak alkotásai.

Horváth-Dobson Eszter, a Szigetközi Mézesműhely megálmodója szerint a mézeskalács ajándék és sütemény formájában is kedvelt, főleg ünnepekkor. A készítőtől megtudtuk, hogy idén az apróbb mézesek a kelendőbbek, karácsonyfa és mikulás formák, amiket a gyermekek csomagjaiba rejtenek. Emellett adventi asztalidísz kompozíciót is kedvelik, valamint a karácsonyfára akasztható mézesdíszeket. – Én sütöm, díszítem, és csomagolom, mert így tudom azt a minőséget adni a vevőknek, amit megszoktak tőlem. Gyakran állnak elő egyedi megrendeléssel, konkrét elképzeléssel, de sokszor egy témát megadva teljes egészében rám bízzák a kivitelezést, hisz a munkáimat látva bíznak a kifinomult ízlésemben, stílusomban - fogalmazott Eszter, aki dísztárgyként árulja kézzel készült mézeskalácsait, mert a fogyasztásra szánt mézeseknek nagyon sok előírásnak, élelmiszeripari szabályoknak kell megfelelnie. - Ugyanúgy készítem, mintha fogyasztásra szánnám. Az ehető és a dísztárgynak készített mézeskalácsok között összetételben nincs semmi különbség, sőt még a dekorfilccel megrajzoltak is fogyaszthatók, mert ételfestékkel színezik -tette hozzá a Szigetközi Mézesműhely tulajdonosa.

Horváth-Dobson Eszter, a Szigetközi Mézesműhely készítője dísztárgyként árulja mézeskalácsait - Fotó: Nagy Gábor

Steczina Mónika és férje, András a Gold and Cake tortaműhely és mézeskalács-manufaktúra megálmodója, a legtöbben csak mézespárosként ismerik őket.

- Többféle recepttel és néhány saját változtatással végül kialakult a saját, jól bevált mézeskalácsreceptünk. A cél az volt, hogy finom is legyen és könnyen díszíthető. Az alapanyagokat igyekszünk helyi őstermelőktől beszerezni figyelve a minőségre, és még egészséges is. Szerencsére Pannonhalma jó méztermelő vidék - mondta el lapunknak Steczina Mónika.

– Van, amikor konkrét kéréssel fordulnak hozzánk, de mindig Andrással közösen döntünk a végső formáról. Szerencsés kombináció vagyunk, mert a férjem a fémiparban is dolgozott, ügyes, precíz keze van. Ő az, aki a kiszúró formákat meghajtja. Nem a boltban vásárolható sablonokból dolgozunk - tette hozzá.

- Idén a legnagyobb sikere az adventi mézeskalendáriumnak van, ami 24 darabból áll, a már jól megszokott csokis verzióhoz hasonlóan. Jövőre szeretnénk ebből többfélét is készíteni, hiszen minden korosztálynak más díszítés tetszik. Sokan keresik a pálcikás mikulásokat és a fára akasztható díszeket is. Családnak, az iskolában osztálytársaknak, munkahelyen kollégáknak adják ajándékba. Valamint rengeteg céges megrendelést kaptunk, amikre a vállaltok logóit készítettük el- sorolta Mónika, aki azt is elárulta, hogy idén is tervezik meglepni egy halom mézeskaláccsal a Lurkó Alapítványt, hogy azoknak a gyerekeknek is mosolyt csaljanak az arcukra, akik a karácsonyt a kórházban töltik.