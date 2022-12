Amikor Zsófia kiosztotta a meséket és a napokat, arra is figyelt, hogy mindenkihez az egyéniségéhez illő történet kerüljön. Szólt a gyerekekhez például Révész József gordonkaművész, vagy Papp Attila színművész. Utóbbi a színházban éppen most játszott Isten komédiása című darabból mesélt és énekelt el részletet, ami csodálatos útindító volt. Az egyetem Benedek-karának hallgatói is részt vesznek a programban, terelgetik a kicsiket és válaszolnak a megannyi fontos kérdésre.

- A gyerekek és a szülők is nagyon boldogok, hogy ilyen szívet melengető programmal álltunk elő. Nap mint nap várják az újabb történetet, látszik a szemükben a csillogás - meséli boldogan Zsófia.