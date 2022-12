Mészáros János buszsofőrként dolgozott, majd mikor hallotta, hogy üresedés van a mentőknél, jelentkezett a sofőrállásra. Akkor még úgy gondolta, ez csak egy rövidke szakasz lesz az életében.

– Időközben megtetszett a munka, és több mint harminc évig maradtam. Gyerekkorom óta sofőr akartam lenni, nem is igazán érdekelt más. Szívvel-lélekkel, ami tőlem telt, elvégeztem – mondta. Az idők folyamán képezte magát, mely a munkája része volt, korábban egyébként nem dolgozott egészségügyi területen. 1977 óta rója az utakat, a balesetek, hála isten, elkerülték: – A rutin mellett ehhez szerencse is kellett – jegyezte meg János. A mentőgépkocsi vezetője az utakon azért sokszor ütközött nehézségbe, volt, aki segítette a közlekedésben és félreállt, volt, aki nem tért ki előle, de olyan is akadt, aki ijedtében nem tudta hirtelen, mitévő legyen.

János azt is elárulta, mit szeretett a szakmában, és mi okozta a nehézséget: – Nincs két ugyanolyan eset, mindig újak a kihívások. Fel­emelő érzés, mikor sikerül az újraélesztés. Az viszont nagyon megérintett, ha gyerekkel volt gond. Arra szerződtem, hogy a legjobb tudásom szerint se­­gítsek a másik emberen, ahogy ezt teszem a civil életben is – emelte ki.

Mészáros János és párja, Szurovecz Vilma a Kapuvár Városáért Emlék­érem átadója után. Fotó: Hámori György közösségi oldala

Több évtizedes, a mentőknél végzett munkája elismeréseként Hámori György polgármester Kapuvár Városáért Emlékérmet adott Mészáros Jánosnak. – Örültem neki, meglepett és egyben jólesett, ez mégiscsak a munkám elismerése. A család is büszke volt, sok gratulációt kaptam.

János most egy új területre koncentrálhat, kicsit behúzza a féket, de azért meg nem áll, nyugdíjas lett. Elárulta, mi fog neki a leginkább hiányozni: – A kapuvári viszonylag kis állomás a nagyvárosokéhoz képest. Családias a légkör, összetartó a csapat. Az országút és a társaság egyaránt hiányozni fog, jó volt közöttünk a kollegiális viszony, mindenki mindenkiért volt. Számomra az jelentette a lazítást, mikor úton voltam. Millió fölött van a lábamban a kilométerek száma. Szerencsés vagyok, abban dolgozhattam, amit szeretek, ez adta meg a munkám minőségét.

Azért a munkát most is meglátja, az idejét pedig szívesen tölti a szeretteivel. – Két unokám van, a kisebb két és fél éves. Nekem a család a legfontosabb.