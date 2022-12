A tél nem kizáró ok

Kiemeli a gravel típust, ami különösen kelendő: egy szélesebb gumijú országúti kerékpár, kényelmes vázgeometriával. – Lehet vele tempósan tekerni aszfalton, de egy murvás úton vagy enyhébb terepen is megállja a helyét. Ezekből például nem volt elég a szezon elején sem a magyar piacon, sem Európában. Lehetne még típusokat sorolni, akár az elektromos bringák terén is.

Bár a mostani ködös-esős időjárásban csappanó biciklizési kedv látszik a szervizben és a bringautak forgalmán is, azt mondja, többéves tendencia már, hogy nem kell téli álomra küldeni a kerékpárokat. – Az egész tél folyamán 5–10 nappal lehetett eddig számolni, amikor mínusz volt vagy esett a hó. Ha idén is így alakul, akkor lehet bringázni. Ilyen városi, elővárosi környezetben az útjaink 80%-a kiváltható biciklivel.

Most még tavalyi áron kaphatók a bringák

Általánosan elmondható trend, hogy az alapanyag­árak is növekedtek, és bár az ellátási láncok helyreálltak, a szállítás költsége is nőtt, és a forint gyengülése is felfelé viszi az árat. – Akciókat nem valószínűsítek, mindenki kivár tavaszig. Most a kerékpárboltok raktárai fel vannak töltve, ha valaki abból tud választani, még jó áron veszi, de a jövő évi beérkezésekre 20–30%-kal drágábban kell számolni.

Bucsi Péter úgy gondolja, a szélesebb vevői kör még nem szembesült a valós üzemanyag­árakkal a korábbi ársapka miatt. – Kérdés, hogy ez meddig tartható. Jöttek már vásárlók, akik erre az esetre ruháztak be.

Ha igaz, hogy járatritkításokra számíthatunk a tömegközlekedésben, az szintén emelni fogja a keresletet. Bejáráshoz a cross trekking kerékpárokat tudja ajánlani. – Huszonnyolcas nagy kerekű, kényelmes kerékpár, szélesebb gumival, sárvédővel és világítással felszerelve. A legegyszerűbb változat, a Csepel 110–115 ezer forinttól kezdődik egy hétsebességes váltóval, a minőségibb pedig 300–350 ezer forint. Ez az, ami mindennapos munkába járásra, akár kisebb túrákra megfelel.