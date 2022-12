A már megszokott hagyományokhoz hűen advent második vasárnapján mutatta be az adventi tárlatát a képzőművészeti társaság, ahol lehetőség nyílt a fellapozni a Soproni Füzeteket is. Az ünnepélyes megnyitón Farkas Ciprián polgármester, Hegyi Ferenc a Kulturális Egyesület elnöke, Zentai László a Soproni Füzetek főszerkesztője és Jakabné Tóth Márta a Soproni Képzőművészeti Társaság elnöke mondott köszöntő beszédet. A kulturális élményektől túlcsordult eseményen soproni képviselők is részt vettek.