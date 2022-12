Szinte lépni sem lehetett a rengeteg díszesen becsomagolt ajándékdoboztól, könyvektől, ruhás zsákoktól a Szent Márton Ház Magyar utcai gyűjtőhelyén. Dr. Oláh Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója két munkatársával személyesen jött el csütörtökön Sopronba az adományokért. A plafonig megtöltött teherautó Nyíregyházára vitte a szállítmányt, ahonnan a segítségükkel jut tovább Kárpátaljára.

– Negyven zsák gyermekruha, játékok, jó minőségű ­munkásruhák, hat doboz könyv, valamint 465 darab Angyali doboz került a teherautóra – mondja örömmel és meghatottsággal Vigné Kovács Margit, a Szent Márton Házat működtető Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumi elnöke.

– Kétféle ajándékdoboz készült, az egyik gyermekeknek, a másik idős embereknek. A kicsiknek játékot, könyvet, sapkát, sálat, harisnyát, édességet és egy kártyát kértünk jókívánságokkal az adományozóktól. Az idősek ruhaneműt, könyveket, kötőfonalakat és apró ajándékokat kapnak. Minden csomagra rá van írva, hogy hány évesnek, fiúnak vagy lánynak, nagymamának vagy nagypapának készült – tette hozzá az alapítvány fáradhatatlan elnöke.

Az ajándékdobozok készítésében oroszlánrészt vállaltak a diákok, és aktív volt a Harkai Katolikus Karitász is. A Szent Orsolya-iskolában több mint 130 doboz gyűlt össze, de a Líceumból, az Eötvösből és a Gárdonyiból is szép számban érkeztek csomagok. Közel 170 Angyali dobozt egyéni adományozó vitt be a Szent Márton Házba. Emellett a Győri Egyházmegyei Karitász gyűjtőpontjaként az Angyalbatyu akció keretében 150 csomagot fogadtak, melyeket a megyei karitász elszállított.