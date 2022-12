Győr

Magyar géniusz

Magánélet és közélet – történeti távlatból nézve

12. 17., szombat, 14.30

Esterházy-palota (Király utca 17.)

Szokás, kultusz és identitás tárgyi reprezentációi

Az évszázadok során itt járt népek és az egymást követő korok a maguk arcára formálták a városi és vidéki kultúrát. Az előadásban a Magyar géniusz kiállítás tárgyain keresztül világítunk rá azokra a különbségekre, melyek a közösségek vezetőinek kultikus tárgyai és a magánéletet díszítő tárgyak között tapasztalhatók.

Vezető: dr. Paál Zsuzsanna PhD.

Felnőtt teljes árú jegy1800 Ft, kedvezményes 900 Ft.

Egyéni perspektíva a Magyar géniusz kiállításban

12. 17., szombat, 17.00

Esterházy-palota (Király utca 17.)

Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatójának szubjektív tárlatvezetése. Kapunyitás 16.30-tól.

Belépő: felnőtt teljes árú 1800 Ft.

Győri géniuszok a boldog békeidőkben

12. 18., vasárnap, 15.30

Esterházy-palota (Király utca 17.)

Győr felemelkedését, modern nagyvárossá fejlődését többek között olyan dualizmus kori közéleti személyeknek köszönheti, mint Zechmeister Károly és Baross Gábor. Az előadás az ő gazdaságélénkítő tevékenységükbe, a boldog békeidők győri városfejlődésének fejezeteibe enged bepillantást. Vezető: Cserhalmi Zoltán történész, muzeológus.

Jegyár: felnőtt teljes árú 1800 Ft, kedvezményes 900 Ft.

Az irodalom géniuszai és kapcsolatuk Győrrel

12. 20., kedd, 16.30

Esterházy-palota (Király utca 17.)

A Magyar géniusz vándorkiállításban a magyar irodalom számos neves alakjának relikviái találhatók; Kisfaludy Károly kötetei Batsányi János gyűjteményéből, Mikszáth Kálmán Tóth atyafiak és a Jó palócok című műveinek 1881-es kiadásai, Az ember tragédiája különleges kiadása, Gárdonyi titkosírása vagy József Attila és Petőfi Sándor portréja. Szemügyre vesszük a tárgyakat, megismerjük történetüket és szerepüket a magyar irodalomban. Megvizsgáljuk a szerzők győri kötődéseit és az itt töltött idő hatását a későbbi pályájukra.

Vezető: Hargitainé Bartha Annamária történész, muzeológus.

Jegyár: felnőtt teljes árú 1800 Ft, kedvezményes 900 Ft.

Angyalséta

12. 17., szombat, 9.30

Győri Nemzeti Színház

Győr barokk belvárosának angyalai várják az érdeklődőket. Látogatást teszünk a bencés templomban és a Makovecz-kápolnában is, rejtett helyeken keresünk kincseket és angyalokat.

A program részvételi díja: 4000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 3000 Ft.

Bejelentkezés: [email protected] vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Vendégségben a múlt század szemtanújánál

12. 17., szombat, 14.30

Baross út, Csónakos szobor

Egy kis időutazásra invitáljuk az érdeklődőket. Először egy rövid séta során az elmúlt évszázad fordulóját, a város régi képét és a polgári élet történeteit elevenítjük fel. Ezt követően vendégségbe megyünk a város első szállodájába, az 1904-ben megnyílt Royal Meixner Hotelbe, amely ma már a Danubius Hotel Rába*** nevet viseli.

Részvételi díj: 4000 Ft/fő.

Bejelentkezés: [email protected] vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Magyar évezredek

12. 15., csütörtök, 18.00

GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara, Baross Terem

Nimród királytól a mennyek városáig. Jobbágyi Zsolt előadása A belépés ingyenes.

Hangverseny Kodály Zoltán tiszteletére

12. 16., péntek, 18.00

Egyetemi hangversenyterem (zsinagóga)

A Győri Pedagógus Énekkar ünnepi hangversenye Kodály Zoltán tiszteletére, születésének 140. évfordulóján, a magyar kórusok napján.

Közreműködnek: Oláh Margit zongoraművész, Giczi Balázs orgonaművész.

A belépés díjtalan.

Akkordeon-est

12. 16., péntek, 17.00

József Attila Művelődési Ház (Móra Ferenc tér 1.)

Az Akkordeon tánczenekar karácsonyi koncertje. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen lehetséges.

Vetítő filmes klub

12. 15., csütörtök, 18.00

Kossuth Zsuzsanna Kollégium (Szigethy Attila út 65–67.)

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér által szervezett Vetítő filmes klubban a Belfast című angol filmdrámát láthatják. A belépés díjtalan!

Régiségvásár

12. 18., vasárnap

Tarcsay utcai piactér

Várjuk a gyűjtőket, lakberendezőket, vevőket, eladókat az év utolsó Antik Expóján. A szép régi tárgyak között még karácsonyi ajándékot is lelhetünk. 2023-ban a januári és februári téli szünet után ismét szeretettel várunk mindenkit a szokásos 3. vasárnap.

Sopron

Francia szerelem (Horgas Eszter fotó)

12. 15., csütörtök, 19.00

Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ

A Talamba Ütőegyüttes és Horgas Eszter fuvolaművésznő megmutatják, milyen az igazi francia szerelem.

Belépőjegy: 6400 Ft.

Baba-mama klub

12. 15., csütörtök, 10.00

Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Ringató (kisgyermekkori zenei nevelési program a kodályi elvek alapján). Vezeti: G. Kovács Modeszta zenetanár. A részvétel díjtalan.

Mosonmagyaróvár

Rost Andrea koncertje

12. 21., szerda, 19.00

Flesch-központ

December 21., szerda, 19.00

A világhírű magyar szoprán énekesnőt, Rost Andreát látja vendégül a Győri Filharmonikus Zenekar. Közreműködik: Brickner Szabolcs (tenor) és Borbély Lehel Tihamér (bariton). Vezényel: Silló István.

Győri filharmonikusok bérlet. A bérletes előadásra korlátozott számban jegyek is válthatók a Flesch-központ jegypénztárában.

Adventi koncert

12. 17., szombat, 18.00

Flesch-központ

A Kühne Koncert Fúvószenekar adventi jótékonysági koncertje a Lions klub mosonmagyaróvári alapítványa szervezésében. A műsorban fellép a Jánossomorjai Fúvós Egyesület és a Kühne Zenetanoda.

A belépés ingyenes, de adományokat elfogadnak.

Kicsi Gesztenye Klub

12. 18., vasárnap, 15.00, 17.30

Flesch-központ

Csodás ünnepi hangulat, gazdag látványvilág vár a „Fehér karácsony” című előadáson. Az egyfelvonásos ünnepi show-ban találkozhattok kedvenc szereplőtökkel, Lizával, akinek a szerepében a végtelenül bájos, csodás hangú Szilágyi Panni mutatkozik be. A legnagyobb slágerek mellett felcsendül a máskor nem hallható Fehér karácsony című dal is! Természetesen a Télapó is tiszteletét teszi az előadáson! Az előadás kétéves kortól ajánlott.

Diótörő – mesebalett

12. 19–20., hétfő-kedd, 18.00

Flesch-központ

Nincs karácsony Diótörő nélkül! Idén dupla előadással mutatják be az Attitude Balett Stúdió növendékei a Diótörő mesebalett részletét. Csajkovszkij zenéjére idevarázsolják az igazi mesebeli, meghitt, karácsonyi hangulatot!

Bütykölő szakkör

12. 20., kedd

Fehér Ló Közösségi Ház

Gyertyamártás, mécsesdíszítés, angyalkák készítése többféleképpen. Részvételi díj: 800 Ft anyagköltség. A foglalkozáson sokféle alkotás elkészítésére van lehetőség. Kreatívkodni szerető kicsiket és nagyokat egyaránt várunk. A szakköri foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges. Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/916-7664-es telefonszámon!

Hegykő

Karácsonyi koncert

12. 18., vasárnap, 14.30

Szent Mihály-templom

A Szent Mihály-templom kórusa és a Hegykői Tűzoltózenekar ünnepi műsorát hallgathatják az érdeklődők. A koncertet követően Hegykő község önkormányzata kaláccsal, forralt borral és teával vendégeli meg a község polgárait és mindazokat, akik ellátogatnak a rendezvényre.

A belépés ingyenes!

Dunaszeg

Karácsonyra hangolódás

12. 17., szombat, 16.00

Dunaszeg karácsonyfája

A Dunaszegi Színjátszó Kör szívet melengető karácsonyi dallamokkal és műsorral hozza el advent 4. hétvégéjén a karácsony varázsát. Sok szeretettel, forralt borral, meleg teával és zsíros kenyérrel várnak mindenkit a község karácsonyfájánál, ahol együtt gyújtják meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. A szervezők kérik, hogy a meleg italhoz mindenki hozzon magával saját bögrét.

Darnózseli

Gyertyagyújtás

12. 17., szombat, 17.00

Templomkert

Az Őszirózsa Nyugdíjasklub, a tűzoltó-egyesület és a

Baráti Társaság Darnózseliért Egyesület estje.

Megérkezik a betlehemi láng!

Adventi köszöntőt mond dr. Galla Gábor esperesplébános. Közreműködnek: Őszirózsa Nyugdíjasklub Énekkara és a Szigetköz Táncegyüttes legényei és lányai, valamint

Kovács Krisztina énekes (Korond).