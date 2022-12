Borenich Rita Győrben nőtt fel, a Kazinczy-gimnáziumot és a főiskolát követően 1999-ben au pairként vállalt munkát az Amerikai Egyesült Államokban, és ott ment férjhez. Született egy fia, aki ma már 18 éves. Rita New Yorkban él és stewardessként dolgozik.



– Minden úgy ki van díszíthetve mint a csuda. Amerikában minden nagyobb és több, ezzel sem szerénykednek – mondta nevetve. Már 3-4 héttel karácsony előtt feldíszítik a karácsonyfát, és a családi házak is fényben ragyognak. Gyönyörű látvány, de mivel nem így nőttem fel ez nem annyira tetszett eleinte. Úgy éreztem, hogy elrontják a várakozás izgalmát. Úgy éreztem, hogy elrontják a várakozás izgalmát. Aztán egyszer, amikor anyukámnak panaszkodtam, azt mondta: „Kislányom! Emlékszel, apáddal mennyit veszekedtünk minden december 24-én? Az azért volt, mert nekünk mindent aznap kellett csinálni: főzni, titokban fát díszíteni, kitenni az ajándékokat. Így, hogy már három héttel előtte elkezdik a készülődést, Amerikában ezzel nem lesz gondod 24-én.” Azóta teljesen elfogadtam és már szeretem is.

– November negyedik csütörtökje a hálaadás napja, másnap van a Black Friday, amikor óriási leárazásokat tartanak a legtöbb üzletben. Ekkor kezdik el a díszítést, állítják fel sok helyen a karácsonyfát, és indul meg a nagy roham a bevásárlóközpontokban. Érdekesség, hogy van, aki már december 27-én kidobja a karácsonyfát, de akkor neki már egy hónapja díszítette az otthonát. Ha a díszeket nézzük, azokban nincs nagy eltérés a magyarországival összehasonlítva. Sokan őrzik és használják azokat, amiket a gyerekeik készítettek. Itt az ajándékokat a Mikulás hozza, aki a kéményen keresztül érkezik – még akkor is, ha nincs kéményed – nevetett. Az ajándékok 24-én éjszaka kerülnek a fa alá. Reggel, ahogy felkelünk – még pizsamában – azonnal kibontjuk mindet.

Egy szerényebben feldíszít ház az utcából, ahol Rita lakik.

– Nagyon sok náció él itt, és mindenki azokat a szokásokat őrzi, amiket – ő vagy a felmenői – a hazájából hozott. Vallás tekintetében is sokszínű az ország. Sokan nem keresztények, így nem is ünneplik a karácsonyt. Itt a hálaadás az igazi családi ünnep, annak megvan a tradicionális étele is. Pulykát sütnek, amit vörös­áfonyaszósszal, burgonyapürével, borsóval tálalnak. Persze karácsonykor is sok helyen összejön a család, gyönyörűen fel van díszítve az asztal, és együtt eszünk, de a hálaadást itt tényleg mindenki megünnepli. Hagyományos karácsonyi vacsoráról viszont nehéz beszélni. Ha mégis kellene valamilyen jellegzetességet említenem, az amerikai asztalokra pulyka és sonka kerül. A férjem mesélte, hogy gyerekkorában házról házra jártak énekelni. Be is hívták őket, kakaót, forró csokit kaptak. Mára ez a szokás kikopott, már nem csinálják, de valószínűleg a kisebb városokban még tartják a hagyományt.