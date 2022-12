Együtt minden könnyebb

Az „Együtt Könnyebb” Daganatos Betegek Soproni Klubja a közelmúltban tartotta karácsonyi összejövetelét. A klub színes programokkal nyújt a sors­társaknak lelki támogatást a mindennapokban a betegség alatt és azután is. A tagok rendszeresen szerveznek adománygyűjtést és támogatnak egy rászoruló négygyermekes családot. Fotó: Máthé Daniella

Az „Együtt Könnyebb” Daganatos Betegek Soproni Klubja jelenleg 25 tagot számlál, akik között nemcsak betegséggel érintettek, hanem pártolók is vannak. Tevékenységük során mindig szem előtt tartják, amit klubjuk nevében is vallanak: együtt könnyebb.

– A klubunk a Rákbetegek Országos Szervezetének nyilvántartott tagja. Havi egy alkalommal összejöveteleket szervezünk sorstársainknak a klubhelyiségünkben, de időközönként részt veszünk sétákon és kirándulásokon a természetben. Voltunk együtt a Fehér úti tónál Tómalmon, továbbá a sopronhorpácsi templomnál és a zsirai kastélynál, illetve ismerkedünk a környék nevezetességeivel is – ismertette a klub programjait Hammer Tilda és Buzgóné Ági. Hozzátették, kulturális rendezvényeket is látogatnak a daganatosklub tagjaival. – Rendszeresen járunk kiállításokra, hangversenyre és színházba. A klubunknak bérlete van a Soproni Petőfi Színházba, de voltunk már közösen előadáson a Győri Nemzeti Színházban is. Kiemelt programunk volt az operaház és az Országház meglátogatása, melyen a teljes tagság részt vett – részletezték a klub tagjai.