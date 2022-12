Nagycsaládosoknak és rászorulóknak 1 órája

Karácsonyi ételosztásra főzték a pörköltet Sopronban

A Soproni Szociális Intézmény az idei évben is tart ételosztást karácsonykor. Az intézmény felkérésére több étterem és vállalkozó is a kezdeményezés mellé állt. Az első adag étel már el is készült.

Bódvai Ildikó Bódvai Ildikó

A Papa Joe’s és a Dr. Tóka Fogászati Klinika munkatársai egy jótékonysági főzés keretében készítették el az ünnepi ételt, amely szenteste kerül a rászorulók asztalára. Fotós: Szalay Károly

Több éves hagyomány, hogy nélkülözők és nagycsaládosok számára tart karácsonyi ételosztást a Soproni Szociális Intézmény az ünnepek alatt. - Nagyon örülünk, hogy idén is ilyen sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Tartós élelmiszert, gyümölcsöt és meleg ételt adunk az ünnep mindhárom napján az arra rászorulóknak, köszönhetően a cégek, közösségek, magánszemélyek felajánlásainak - mondott köszönetet Péli Nikoletta, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója a kezdeményezésben résztvevőknek. A karácsonyi menü igazán különleges lesz, hiszen azt olyan neves éttermek készítik, mint például a Papa Joe's Saloon & Steakhouse, a balfi Panoráma Étterem, a Tercia Hubertusz és a Bon-gout Gmbh. - Három kondér vörösboros szarvaspörköltet készítünk, ami mintegy százhetven adag ételnek felel meg. Mivel az étteremben nincsenek akkora edények, amiben ilyen mennyiségű ételt el lehet készíteni, úgy döntöttünk, itt főzzük meg a fogászati klinika parkolójában. A szarvast a helyi vadásztársaságtól vásároltam, az alapanyagokat mi dolgoztuk fel, az étterem séfje, Soós Bálint pedig irányította a főzést - mondta dr. Tóka József tulajdonos. Az ételosztásra a Kossuth Lajos utca 10 szám alatti központban december 24–25–26-án 10 és 12 óra között várják a korábban regisztrált rászorulókat.

