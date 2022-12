Kreativitás

– Márciusban nyitottam meg a péri otthonomban a Mesi Tortaműhelyt. Korábban nem terveztem, hogy cukrászműhelyem lesz, de így hozta az élet. Tavaly elvégeztem egy cukrászképzést, mert szerettem tortákat készíteni. Ha családi összejövetelre voltam hivatalos, mindig sütöttem egy tortát. Imádom őket díszíteni és így a kreativitásomat is kiélhetem – fejtette ki lapunknak Balák Emese, a Mesi Tortaműhely tulajdonosa.

– Idén úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom a szaloncukorral is. A boltokban kaphatókból ami finom, annak az ára is borsosabb. Bonbonozással kezdtem, a szaloncukor végül is ezen alapul. Tettem egy próbát és nagy sikere lett. Idén már nem is tudok több megrendelést vállalni – mondta Balák Emese, aki maga is nagy csokoládérajongó, így az alapanyagok kiválasztásánál is odafigyelt, hogy a legjobbal dolgozzon.