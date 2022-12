– Nem egyedül kellett szembenéznie a kórral, hanem talált maga mellé támogatókat. Mindig hangsúlyozza, hogy örökre hálás nekik...

– Itt is szeretnék köszönetet mondani a mellém álló magánszemélyeknek, a Jóakarat hídjának, az MTE 1904 focicsapatának, melynél a B közép vezetője voltam, az Újjáéledés Alapítványnak, a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítványnak, családomnak, barátaimnak, munkatársaimnak, rokonságomnak, hogy mellettem álltak, és segítettek otthon a steril szoba kialakításában, továbbá lelki támogatást is kaptam.

– Köszönetét egyedi módon fejezi ki: immár hagyománya van annak, hogy jótékonysági horgászversenyeket szervez. Honnan jött ez az ötlet?

– Mivel én is nagy horgász vagyok, szinte adott volt az ötlet, hogy ilyen horgászversenyekkel segítsek. Öt év alatt tizenhárom ilyen jótékonysági programot szerveztem.

– Mekkora összegeket sikerült eddig így összegyűjtenie? Lesz még folytatás?

– Három jótékonysági horgászverseny bevételét a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítványnak ajánlottuk, melyeken közel 900 ezer forint gyűlt össze. Nekik hirdettük meg negyedik alkalommal 2023. május 13-án a halászi Öreg Csuka Horgásztavon az újabb versenyt. Öt alkalommal gyűjtöttünk a Hospice–Segítő Kéz Alapítványnak, összességében 2.875.000 forintot. Az Újjáéledés Alapítvány javára egy alkalommal 600 ezer forint jött össze, az óvári mentősök javára két alkalommal 766 ezer, míg két alkalommal Tóth Róbertné részére 925 ezer forint. Folytatás természetesen lesz, mert olyan sikeres a szervezés, hogy öt évre megvannak előre a névadó szponzorok.

– Az elmúlt hetekben több díjat is átvehetett, amik mutatják, hogy nem volt hiábavaló a sok szervezőmunka. Mit jelentenek ezek az elismerések?

– Ezeket a díjakat meglepődve fogadtam, mert az ember nem a díjakért tesz jót, de nagyon jól is esett. Ezek az elismerések a jótékonysági horgászversenyek támogatóit és horgászait is ille- tik, mert ha ők nem állnak mögém, és nem hisznek benne, hogy oda is megy a pénz, ahová meghirdettük, akkor nem lettünk volna ennyire eredményesek. Azóta viszont mindenhonnan csak a dicséret jön. Viszont most már azt is elmondhatom, hogy az ország másik végéről olyan cégek is akadnak, amelyek csak az én eseményemet hajlandók támogatni.