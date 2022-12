Új pályázati forrást hoz létre az osztrák főváros, hogy segítse a taxitársaságok átállását e-autókra. 2025-től ugyanis csak olyan jármű kaphat személyszállítási engedélyt Bécsben, amelynek nulla a szén-dioxid kibocsátása. A város a célra összesen hétmillió eurót különített el, az első pályázatokat 2023. január 1-jétől lehet benyújtani a Bécsi Gazdasági Kamaránál.

A támogatás érdekessége, hogy nem az új járművek beszerzését támogatják, hanem az utassal megtett üzemidő alapján lehet majd támogatást kérni – óránként öt eurót. Így akarják ugyanis biztosítani, hogy ne csak megvegyék az új, környezetbarát járműveket, hanem használják is azokat és ezáltal tovább csökkenjen a városban a szén-dioxid kibocsátás. Egy jármű után maximum tízezer euró támogatást lehet felvenni, egy taxitársaság maximum tizenöt járművel pályázhat. A város ezzel a lépéssel arra szeretné ösztönözni a taxitársaságokat, hogy már 2025 előtt elkezdjék az átállást a zéró kibocsátású járművekre.

Azok a társaságok, amelyek még az eTaxi Austria projektben is részt vesznek, még magasabb támogatást kaphatnak. Óránként hat eurót, járművenként maximum tizenkétezer eurót. A projekt lényege, hogy a taxisoknak nem kell elmenniük a hagyományos töltőoszlopokhoz feltölteni az akkumulátoraikat, hanem ezt a droszton, várakozás közben is megtehetik – töltőkábel nélkül. A járművek aljára egy gombnyomással leengedhető konnektortalpat szerelnek, amely a droszt – szintén speciálisan átalakított felületéhez – csatlakozva már biztosítja is a töltést. Így a taxisoknak még ki sem kell szállniuk a kocsijukból, hogy feltöltsék az autót. Bécsben egyelőre nyolc drosztot és ötven járművet szerelnek fel ezzel a töltési megoldással.

„Azzal, hogy 2025-től már csak e-autókra lehet új taxikoncessziót kapni, újabb lépést teszünk afelé, hogy Bécs 2040-re klímasemleges legyen. Az e-taxik támogatásával és azzal, hogy nemrég 90 százalékkal csökkentettük a parkolási díjat a közösségi autószolgáltatók számára, újból bebizonyítottuk, hogy a mobilitás és a környezetvédelem igenis járhat kéz a kézben” – mondta Markus Ornig, a bécsi NEOS liberális párt gazdasági szóvivője az új pályázati forrás bejelentése kapcsán.