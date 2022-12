A halászati ágazat már hónapokkal az ünnepek előtt előkészült a karácsonyi szezonra, hisz a hazai haltermelés közel 40 százaléka ilyenkor kerül az asztalra. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet tájékoztatása szerint a magyarországi tógazdasági haltermelés tavaly 21.184 tonna volt. A minőségre és a választékra idén sem lehet panasz, az áremelkedés azonban ezt a szegmenst sem kerülte el: – Nőtt a takarmány, az üzemanyag és az energia ára is. Csapadékszegény volt a tavasz, aszályos a nyár, ezek mind-mind hatással vannak az árak alakulására – mondta Szilágyi László, a csornai Szilágyi Halbolt tulajdonosa.

Szilágyi László, a csornai Szilágyi Halbolt tulajdonosa a tavalyihoz képest 40–50 százalékos áremelkedésről beszélt.

Szilágyi László halboltjában széles a repertoár, nagy a karácsony előtti forgalom. Fotó: Kustor Réka

Míg ott voltunk halboltjában, sorra adták egymásnak a kilincset az emberek: – A karácsonyi időszak az éves forgalmunk jelentős részét teszi ki – jegyezte meg. László elmondása szerint a legkeresettebb, legnépszerűbb halfajuk a ponty, ami országosan is elmondható, de a repertoárban megtalálható a harcsán, busán és pisztrángon át még a kagyló és a rák is. Az érdeklődők köre pedig nemcsak a városra, hanem annak több tíz kilométeres sugarában kiterjed, így Sopron és Mosonmagyaróvár környékéről is vannak vásárlóik.

Ubaidat Zsófia fitnesz életmód- és táplálkozási tanácsadó a halfogyasztás pozitív hatásai­ra hívta fel a figyelmet: – Köztudottan jótékonyan hat a szervezetre, legfőképpen a halban megtalálható ómega-3 zsírsavak miatt. Kutatások is bizonyítják, hogy a rendszeres halfogyasztás csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását, erősíti az immunrendszert és növeli a várható élettartamot. Annak ellenére, hogy Magyarország természeti adottsága alapján lehetővé tenné az emberek számára a rendszeres halfogyasztást, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint 2021-ben az egy főre jutó halfogyasztás 6,52 kg volt hazánkban, ami nem éri el az európai átlag harmadát.

A győri Csöndes Kálmánné már tudja, mi lesz a karácsonyi menü: – Tény és való, jó hatással van a hal a szervezetre, többet kellene fogyasztani, és bár a pénztárcám megérzi az árának az emelkedését, azért idén is kerül ecetes hal az asztalra. A család nagyon kedveli a sörbundában készült halfilét, amit év közben többször készítek, de ízletes a rántott pontyszelet és a halászlé is.

Csöndes Kálmánné mutatja a panírozásra váró pontyszeleteket. Fotó: Kustor Réka

Akkor lássuk néhány halfajtánál a hozzávetőleges árakat, melyek halboltonként eltérőek lehetnek: az élő ponty ára 2000 forint körül mozog kilónként, a filé 4300–5000 forint, a szelet 3900–4100 forint. Az élő amur kilónként 1800–2000 forint, az amurszelet 3600–4000, az afrikai harcsa elérheti az ötezer feletti árat is, a szürke harcsa pedig 7250–8500 forint között mozog.