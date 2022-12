Nehézségekkel indult a pár nap múlva ötödik életévét betöltő Lukács Dominik élete, ám erős a kisfiút körülölelő szeretet, ahogy az élni akarása is. Mozgásában, értelmében és beszédében bár korlátokkal küzd, így is rácáfolt a várakozásokra. A szülők nagyon sok energiát fektetnek a kisfiú fejlesztésébe. Gyógytornász, logopédus, konduktor, csak néhány, a vele foglalkozó szakemberekből, utóbbi például Devecseren van.

– Dominik segédeszközökkel tud mászni, felállni, járni, egy program révén kommunikál, kihozzák belőle a maximumot – mondta az édesanya, Boros Ildikó.

Nagy lépés előtt állnak, decemberben műtik a kisfiút Spanyolországban.

– Nagyon feszesek az izmai, izombemetszéseket végeznek rajta, ezzel lazítva, erősítve a problémás területeket. Ezt követően is több hónapon át lesz szüksége terápiára. A költségek megközelítik a 3 millió forintot az utazással, szállással együtt – mondta az anyuka.

A Kivi-Reha Közcélú Egyesület oldalára felkerült egy felhívás, gyűjtés indult a kisfiú javára. Az adakozóknak hála a pénz gyűlt és gyűlt, majd az összefogás ereje megmutatkozott Bágyogszováton is a hétvégén. Jótékonysági gálát szervezett a Starlight Dance Egyesület az önkormányzattal összefogva, a befolyt összeg jelentős mértékű, 900 ezer forintot meghaladó volt. Végül összejött a műtétre az összeg.

– Nagyon örülünk neki, köszönjük mindenkinek – mondta szerényen az anyuka, aki nem szeret kérni, igyekeznek mindent megoldani, de ez, lássuk be, hatalmas kiadás. Dominik, ahogy az édesanyja fogalmaz, nagyon tud szeretni, senkitől nem fél, nyitott személyiség. A cél a mozgásának fejlesztése, hogy a segédeszközöket el-elhagyhassák, például mászni, ülni, tudjon egyedül is. – Nagyon bizakodó vagyok – mondta végül Ildikó.

Szabó Szilviát, a Starlight Dance Egyesület vezetőjét régi ismeretség fűzi Ildikóhoz, osztálytársak voltak. Amikor a közösségi oldalon látta a felhívást a gyűjtésre, úgy gondolta, a csapattal együtt ők is tesznek az ügyért.

– A Starlight már többször szervezett jótékonysági rendezvényt nagy eredménnyel, ezúttal is bíztam a közösség erejében. Nagyné Molnár Ildikó polgármester is együttműködő volt, közösen szerveztük az önkormányzattal az eseményt. A fellépők, akiket felhívtam, ők is mind egyből igent mondtak – mondta Szilvia.

A hétvégén színültig telt a művelődési ház, fellépők sorával készültek a szervezők, az eseménynek Fazakas Zoltán Márton apát volt a fővédnöke.

– Ez nekem is jó visszajelzés, vannak jó szándékú emberek, együtt pedig csodákra vagyunk képesek – jegyezte meg Szilvia.

Ahogy írtuk, a műtét után még hosszadalmas terápiás kezelések várnak a kisfiúra. Olvasóinknak köszönhetően a család kiadásainak enyhítésére a Kisalföld Jóakarat Hídja Alapítvány 200 ezer forint támogatást adhatott. Egyébként a gálát követően kis segítséggel Dominik gyújtotta meg a falu adventi koszorúján az első gyertyát.