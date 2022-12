Ősszel adtunk hírt arról, hogy daganatos gyerekek javára gyűjt Sinkó Sándor. Az ismert győri sportember a Bátor Tábor Alapítvány futócsapatának tagjaként próbált minél több segítséget szerezni a súlyos betegséggel küzdő kicsiknek.

„Másodjára futottam a Bátor Tábor kis lakóiért. Az első kampány még a járvány kitörése előtt volt, 2019 elején. A rákkal harcoló gyerekeknek akkor 837 ezer forint gyűlt össze, most valamivel kevesebb, de összehasonlíthatatlanul nehezebb gazdasági körülmények között. Így elégedett vagyok az eredménnyel” – kezdte a csupa szív kisalföldi sportember. Sinkó Sándor október elején úgy nyilatkozott, 300 ezer forinttal elégedett lett volna.

„Annyian biztosítottak támogatásukról, hogy nehéz lesz mindenkit felsorolni. A teljesség igénye nélkül a győri Sza-No West kft. tulajdonosa, Sághegyi Szabolcs – akárcsak az első alkalommal – ezúttal is az ügy aranyfokozatú támogatójává lépett elő. A látását elvesztő, de életkedvét töretlenül őrző futótársam, Borsodi Erzsébet is sokat segített. Ő hónapok óta sérüléssel bajlódik, a zárófutásra mégis eljött, vakvezető kutyája, Gesztenye pedig le is nyargalta velem az utolsó öt kilométert. Végül, de nem utolsósorban hálás vagyok a páromnak, Andinak, hogy mindenben mellettem áll és motivál.”

A gyűjtés végén a szerzett támogatást a Bátor Tábor egyedi pólóval köszöni meg. Sinkó Sándor az ünnepek idején sem áll le az edzésekkel: gőzerővel készült élete első külföldi, római maratonjára.