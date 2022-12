Ubaidat Zsófia fitnesz-, életmód- és táplálkozási tanácsadó a saját bőrén tapasztalta meg a pluszkilók okozta nehézségeket. A mai Zsófia csinos, jó alakú, még így, szülés után is. Ehhez a külsőhöz azonban hosszú, rögös út vezetett. Gyermekkorától kezdve küzdött a súlyfelesleggel. Mindig vidám természetű volt ugyan, de érezte, hogy nem halad jó úton. Kemény munkával érte el a több mint 70 kiló mínuszt tavaly, emellett képezte magát, táplálkozási tanácsadó lett. Az életvitele, a sport és az egészséges táplálkozás mára a mindennapjai részeivé váltak. Testközelből tapasztalta meg a nehézségeket, s most másoknak szeretne segíteni.

Ubaidat Zsófia egykor súlyfelesleggel küzdött, most szeretne segíteni másoknak. Fotó: Hancz Anita

– A terhesség alatt is odafigyeltem, de azért van még rajtam egy kis plusz, amit szeretnék leadni. Így, miközben segítek, formálódom is. Az év eleje az elhatározások időszaka. Január 9-től március 6-ig tart a „Fogyjunk együtt, Rábaköz!” ingyenes program, legfeljebb huszonöt résztvevővel. A zárt közösségi csoportba tartalmakat töltök fel, témákat beszélünk át, lehetőség lesz kérdezni. Bár díjmentes, néhány kérésem nekem is van, ilyen például a heti fotókészítés, hogy lássuk a változást. A jelentkezési határidő január 4. a „Fitness életmód, Táplálkozási tanácsadó és mentor- Ubaidat Zsófia” oldalon – mondta, majd folytatta: – Nem mindegy, mikor, mit eszünk, és persze a mennyiség is számít. Igyekszem a jó kis magyar konyhába beilleszteni a praktikákat. Nem kell hozzá önsanyargatás, sem koplalás, járható az út, amit ha valaki megtanul és beépít a mindennapjaiba, akkor egy életre szóló életmóddá válhat. Jó, ha az embernek van egy mankója, aki támogatja lelkileg, nekem is volt segítőm. Ha megvan az elhatározás, kitartás, meglesz az eredménye.