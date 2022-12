A szakember beszélt arról is, hogy már a babavárás tervezésekor fontos lenne letenni a cigarettát, de már az is sokat jelent, ha a terhesség igazolásakor hagyják abba a dohányzást a kismamák. Hogy miért, arra egy felmérésből hozott megdöbbentő adatokat dr. Boncz Ágota.

- Az kevésbé ismert, hogy a dohányzás már a fogantatásra is hatással van. Megfigyelték, hogy a dohányzó nők nehezebben esnek teherbe és körükben kétszer gyakoribb a meddőség, mint a nemdohányzóknál – emelte ki. Hozzátette, a passzív dohányzás ugyanolyan káros mind az anyát, mind a magzatot tekintve, mint az aktív. A családtervezéskor a férfiaknak is érdemes letenniük a cigarettát, mert az abból belélegzett káros anyagok az ő nemzőképességükre is negatívan hatnak – hívta fel a figyelmet a doktornő.

- Sok és súlyos következménye lehet annak, ha valaki a terhessége alatt végig dohányzik. A szén-monoxid, a nikotin rontja nemcsak az anya, hanem a méhlepényen keresztül a magzat vérellátását is, ami számos betegségnek, fejlődési rendellenességnek de még az evészavaroknak, tanulási nehézségeknek is a kiindulópontja lehet – sorolta dr. Boncz Ágota.

A hevített dohánytermékek valamivel kevesebb káros anyagot tartalmaznak, de a negatív hatásuk ugyanúgy megvan. Annyival jobbak a hagyományos cigarettánál, hogy a passzív dohányzás ezek használatával nem jelentkezik és valamivel kevesebb káros anyag kerül azoknak az anyáknak a szervezetébe, akik ilyet szívnak, de semmiképpen nem ajánlott.

Azt mindenki tudja, hogy a dohányzás káros, de hogy mennyire szerteágazóan fejti ki negatív hatását, talán sokan nem is gondolják. Nagyon fontos tehát, hogy legalább a babavárás alatt, de inkább már a tervezés időszakában a leendő szülők tegyék le a cigarettát a maguk és babájuk egészsége érdekében! Ebben az Egészségfejlesztési Iroda ingyenes dohányzásról leszokást támogató tanácsadása segít, melyre az [email protected] címen, vagy a 96/507-900/8575-ös telefonszámon lehet jelentkezni.

Hallgassa meg itt!