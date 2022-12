A statisztikai hivatal legfrissebb adatai alapján a felnőtt magyar lakosság 5,2 százaléka a nagy- ivók közé volt sorolható, 20 százalék tartozott a mértékletes ivók, 46 százalék az alkoholt ritkán fogyasztók, illetve 29 százalék az absztinensek közé. Minden huszadik felnőtt (a férfiak 9,3 és a nők 1,5 százaléka) a nagyivók kategóriába került, ami az országban 420 ezer főt jelent. Nyugat-Dunántúlon a nagyivók aránya 5,6 százalék, a régiók között a harmadik.

Életünket temérdek függőség keserítheti

Mint Káldyné Szabó Eszter hangsúlyozta: az ünnepek alatt felerősödhetnek a függőségeink. Kortól és nemtől függetlenül a mi életünket is temérdek függőség keserítheti meg. Alkohol, drog, szerencsejáték, dohányzás, evési zavar, társfüggőség... Az ünnep olyan alkalmakat teremthet, amikor engedékenyebben bánunk magunkkal is és másokkal is. Szinte természetes és normális a ránk törő vásárlási őrület, az erőn felüli megfelelni vágyás, a karácsonyi vacsora hedonizmusa, a céges bulin való mértéktelen szeszfogyasztás vagy az új évi parti féktelensége. Az ünnepi időszakban megnövekedő stressz szorongáshoz, depresszióhoz, fizikai megbetegedésekhez, függőségekhez vezethet, és ilyenkor talán még fokozottabb a kísértések ereje. Magyarországon különösen nagy hangsúlyt kap a közös alkoholfogyasztás, de azoknak, akiknek problémát jelent az alkohol, vagy alkoholbetegként a józanodás és a felépülés útján járnak, ez az időszak még inkább megterhelő lehet. Hogy tehetjük elviselhetőbbé? Figyeljünk a saját és mások visszajelzésére, döntsünk tudatosan, őrizzük meg józanságunkat, állítsunk fel határokat, merjünk segítséget kérni, tanuljunk meg nemet mondani.

Résztvevők mondták

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színes Fogadó Tér Szenvedélybetegek Integrált Intézménye adventi Zenehídjai alkalmával függők és nem függők a zene erejével gyógyulhatnak, gyógyíthatják egymást. Csak két idézet a résztvevőktől: „A józanodásom óta nem beszélgettem nem függőkkel. Most jöttem rá, hogy nemcsak a sorstársközösségek fontosak, itt megtanulhatunk kapcsolódni a nem függőkkel, ami segíti a társadalomba való visszailleszkedésünket.”

„Gyerekkorom óta nem énekeltem együtt senkivel, vagy egyáltalán nem énekeltem, de most rájöttem, milyen jó ezt egy elfogadó közösségben tenni.”

Segíthet a felismerés és a belátás

– A Zenehíd alkalmain újra átélhetjük a pozitív emlékeket, vagy felülírhatjuk a fájdalmasakat. Megengedő, elfogadó közegben, ének és élő hangszeres játék (gitár, hegedű, ütős hangszerek) kíséretével találkozhatunk korábbi élményeinkkel, érzéseinkkel, amelyeket szavakba öntve megoszthatunk egymással – mesélte Káldyné Szabó Eszter intézményvezető. – Segíthet egy függő emberen a felismeréssel és belátással, hogy már nem az ember irányít, hanem a szer, megnyílik az út a változtatás felé. A józanságmunka viszont nem megy egyedül! A függőként létezést előbb a józanodó (első év), majd a felépülő létre cserélni egy erőt próbáló, hosszú, összetett és fájdalmas folyamat.

Káldyné Szabó Eszter, a máltai segítőcsoport vezetője.

Fotós: Huszár Gábor

A Zenehíd alkalom az élő zene és a nyitott csoport erejével támogatja ezt a munkát, függők és nem függők együtt élik meg, ahogy a zene hallgatása vagy művelése képes elvonni a figyelmet a negatív ingerekről, mint aggodalom, fájdalom, szorongás, bűntudat, düh, harag, félelem. Csakis az emberi jól-létre koncentrálva javítja a lelki egészséget, erőt ad a megtartáshoz és a továbblépéshez, modulálja a figyelmet, a gondolkodást. Segít a szermentes, új identitás meghatározásában, az új emberi kapcsolatok kialakításában, mert a közös zenélésben megjelenő erő és hatalom felismerése segít számukra jobbá, szebbé és élvezetesebbé tenni a felépülés mindennapjait.