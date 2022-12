Irány a gazdasági skanzen

„Rendszeresek a helytörténeti és gasztroklubdélutánok, ezekre főként – ahogyan mi fogalmazunk – fiatal nyugdíjasok érkeznek. A gyerekeknek szervezett tavaszi-őszi foglalkoztatóink népszerűek, idén már nyári ittalvós táborunk is működött. Józsi vezetésével az iskolások pajtát, disznó­ólat, sőt, még ökrös szekeret is mentettek. A terveink között szerepel ezeknek az összeállítása és bemutatása. A pajta akár táncházaknak is helyet adhat majd” – mondta Dombi Alajosné Jolika, aki Az Év Tájházvezetője elismerést 2020-ban kapta, amikor az év tájházának is megválasztották Felpéc büszkeségét.

„Valóban, most már merünk nagyot álmodni: lassan, de biztosan lépdelünk a gazdasági skanzen felé. A tájházzal szemközti telek kerítésével jövő év elejére végzünk. Így nem lesz akadálya, hogy bemutassuk a háztáji állattartást. Birkákban, kecskékben és libákban gondolkodunk, valamint gyógynövénykertet is létrehoznánk. Ezen a területen kap helyet régi pajta, disznó- és tyúkól is” – közölte Géber József.

A tájházban látható összes régi tárgyat a felpéci civilek mentették meg az enyészettől.

Fotós: Csapó Balázs

17 új kerékpár

A felpéci tájház működését folyamatosan segítik lokálpatrió­­ta önkéntesek; nekik nagyban köszönhető az elmúlt két évtized sikertörténete. Pályázat révén idén 17 kerékpárral gazdagodott a Felpécért Alapítvány, vagyis bringás kirándulásokon is részt vehetnek a látogató csoportok. Akár 30 fős osztályok is élhetnek a lehetőséggel. Ameddig a diákok egyik csoportja ismerkedik a múlt örökségeivel a tájházban, addig a többiek 7,5 kilométeres túrán tekerhetnek a helyi természetvédelmi terület, a fel­­péci ősborókás, a „Sisek” érintésével.

Géber József és Dombi Alajosné Jolika az országszerte ismert felpéci tájház egyik régi asztalánál.

Fotós: Csapó Balázs

Szakmai találkozónak adtak otthont

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 19. Országos Szak­mai Találkozójának Felpéc adott otthont most ősszel. A szerte az országból érkezett szakemberek nemcsak a kiváló vendéglátást méltatták, hanem örömmel emelték ki a helyi tájház fejlő­­dését is.