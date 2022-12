A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) fertődi Fajtakísérleti Állomása megszerezte az ökológiai minősítést. Ennek köszönhetően a jövőben az ökológiai gazdálkodásra alkalmas fajták vizsgálata az első ökológiai fajtakísérleti állomáson történhet majd Fertődön. A minősítés elnyerését szakmai konferenciával egybekötött rendezvénnyel ünnepelték a napokban.

A Nébih közleménye szerint a Nemzeti Cselekvési Terv az ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért célkitűzései között szerepel az ökológiai vetőmagpiac és az ökológiai takarmány-hozzáférés magyarországi fellendítése. Ezeket a feladatokat az Agrárminisztérium megbízásából a Nébih fogja megvalósítani. A hivatal által kezelt ökovetőmag-adatbázisban 13 faj (többnyire zöldségfajok) 22 fajtája található. Magyarország termőterületének mintegy 0,04 százalékán zajlik ökológiai vetőmag előállítás, az elmúlt 5 év adatai szerint 20 faj 50 fajtáját állítják elő 1300–2200 hektáron.

A közleményben kiemelték, az ökológiai gazdálkodásnál fontos szerepe van a helyes fajtaválasztásnak. Olyan jó ellenálló képességgel rendelkező fajtákat kell előtérbe helyezni, amelyek kisebb kártétel mellett is jól teremnek. Mérvadó még egyebek mellett, hogy el tudják nyomni a gyomokat, valamint, hogy a kiválasztott fajta toleráns legyen az aszállyal vagy akár a nagy mennyiségű csapadékkal szemben is. Ezért a hivatal szakemberei a fajtaválasztásban is segítik az ökológiai gazdálkodókat.