A Magyarországon élő vérszívó rovarok közül sajnos vannak olyanok is, amik télen sem kímélnek minket. Az ágyi poloskák a szúnyogokkal ellentétben nem csak nyáron aktívak, bár kétségtelen, hogy ők is jobban szeretik a meleget. Ha egyszer megjelentek az otthonunkban, nehéz megszabadulni tőlük, ezért a következőkben a megelőzésről is ejtünk pár szót, valamint körüljárjuk, miért is lehet bosszantó ez az apró rovar.

Honnan jönnek az ágyi poloskák?

Az első és legfontosabb dolog, hogy azzal tisztában legyünk, hogyan kerülnek az otthonunkban az ágyi poloskák. Az a rossz hírünk van, hogy elég sokféleképpen. A tömegközlekedésen is össze lehet szedni őket, bár ez talán a ritkább eset. Használt bútorok (kanapék, ágyak, polcok, szekrények) és textíliák már annál inkább tartoznak a kedvelt útvonalaik közé. A textíliák közé értendő a használt ruha, ágynemű, matrac is.

A használt bútorokon kívül képkeretek, polcok is potenciálisan a búvóhelyeiket jelentik, ezért ezekkel együtt is öszebútorozhatunk velük véletlenül. Használati tárgyak közül a táskák is hordozhatják őket, ha azelőtt fertőzött szobában, házban voltak.

Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?

Szerencsére nem kell elbúcsúznunk az antik vagy használt bútorok világától. Ez jó hír, ugyanis gyönyörű és ép darabokat is ki lehet fogni sokkal kedvezőbb áron, mintha újonnan vásárolnánk. Akkor mégis mit tehetünk azért, hogy a szép bútorral együtt ne költöztessük be az ágyi poloskákat? A használtan vásárolt árut érdemes szakemberrel megnézetni, mielőtt bevinnénk a szobába. Léteznek különböző gázosítási módszerek, amikkel az esetleg megbújó egyedek is elpusztíthatók. Egy sima lemosás sajnos ezen nem fog segíteni.

Ugyanígy óvatosan kell eljárni a használt ruhákkal is. Egyből menjenek a mosógépbe, ha az anyag megengedi egy magasabb hőmérsékletű mosásba. Ha kézi mosást igényel az adott drab, akkor is alaposan öblítsük át többször is.

Honnan tudom, hogy megtörtént a baj?

Az ágyi poloskák legnyilvánvalóbb jeleit nem a lakásban fogjuk felfedezni, hanem sajnos magunkon. A csípéseik ugyanis eléggé látványosak, apró kis piros pontok formájában jelentkeznek a karon, lábon vagy nyakon. Rendszerint azokon a területeken, amik kilógnak a pizsamából, hálóingből.

A kis piros pontok viszkethetnek is, azonban magát a csípést nem érezzük. Nappal nem igen motoszkálnak a lakásban az ágyi poloskák, inkább éjszaka lendülek akcióba. Látható jelük még a lepedőn megjelenő pirosas, barnás foltok, ami az ürülékükre utal. Kizárólag vérrel táplálkoznak.

Magát a rovart is meg lehet pillantani?

Igen, ha már többen vannak, és sikerül egy búvóhelyet felfedezni. Egyébként nem igen mutatkozik, a lepedőn nem lehet látni, ahogy rohangál. Kis lapos testű, rozsdabarna színű, szárnyatlan rovar. A falon, a plafonon és a padlón is könnyen mozog.

Petékkel szaporodik, így azok is a szemünk elé kerülhetnek, bár ezeket még nehezebb észrevenni, mint a kifejlett rovarokat. A peték nagyjából 1 mm nagyságúak és áttetszők.

Nevükkel ellentétben nem csak az ágyak környékén élnek, bár az igaz, hogy a táplálkozásuk oda köti őket.

Mi a teendő, ha bebizonyosodott a poloskagyanú?

Semmiképp se szabad elkezdeni a bútorokat tologatni, vagy másik szobába átvinni, mert azzal még rontunk a helyzeten. Ha egy-egy búvóhelyet sikerül megtalálni, akkor ott speciális szerrel kezelhetjük a felületet. Azonban ez nem biztos, hogy maradéktalanul kiirtja őket. Megbújhatnak máshol is. Ha valamelyik búvóhelyük felfedezetlen marad, ott meghúzódva egy hónapot is kibírnak a kifejlett egyedek táplálkozás nélkül, ám szag után előbb-utóbb meg fogják találni az ágyat. Az ágyi poloska az a rovar, ami házi praktikákkal kevéssé űzhető el. Érdemes inkább szakemberhez fordulni, mielőtt rosszabb lesz a helyzet.

Az ágynemű mosása például ideiglenesen azokat az egyedeket eltünteti, amelyek az ágyban tanyáznak, de ott se mindet. Az ágykeret rejtett zugaiba is érdemes benézni, sőt a falon lévő képkeretek mögé is.

Egy alapos porszívózás is jó kezdet lehet, ebben az esetben a porzsákot lezárva azonnal dobd ki a házon vagy lakáson kívüli kukába. Lehetőleg még egy szatyorba is tedd bele.

Kell attól tartani, hogy valami komolyabb betegséget is terjesztenek?

Szerencsére az ágyi poloskák nem kullancsok, így nem terjesztenek súlyos betegségeket. A csípésük viszket, ennek mértéke pedig egyénenként eltérő lehet attól függően, hogyan reagál a szervezet. Maga a tudat sokkal ijesztőbb lehet, hogy éjszakánként kis rovarok lakmároznak belőlünk.

A viszketés miatt fennáll annak a veszélye, főleg gyerekek esetében, hogy kivakarják a csípéseket, ez lehet az egyetlen komolyabb tünet. A bőrt tehát érdemes kezelni, szakorvossal történt egyeztetés után.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy ha időben cselekszünk, ráadásul szakember bevonásával, akkor nagyobb felfordulás nélkül megúszhatjuk az ágyi poloska inváziót. Kezeletlen esetben viszont több vesződséggel tudunk megszabadulni tőlük.