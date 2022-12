– Először is nagy segítség lehet, ha felszerelnek egy pár ezer forintért kapható tűzjelző berendezést, ami a tűz korai szakaszában hangos jelzéssel figyelmeztet a bajra. Ugye emlékszünk? – minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik. Annak érdekében, hogy még esélyt se adjunk a lángoknak, érdemes odafigyelni pár apróságra, melyek megemlítése magától értetődőnek tűnik, azonban figyelmen kívül hagyásuk nem egy esetben okozott tragédiát. Az észszerű viselkedés, bizonyos biztonsági rendszabályok kialakítása, illetve tűzoltásra használható eszközök beszerzése, készenlétbe helyezése olyan pszichés biztonságot ad, mellyel felvértezve az otthonunkban keletkező tűz ellen sikeresen vehetjük fel a harcot! Nem a meglepetés erejével ér bennünket a vész: tudjuk, mit tegyünk, hová nyúljunk, hogyan használjuk…

Ahogy telnek a hetek, egyre szárazabbak az adventi koszorúk, ugyanakkor a pislákoló gyertyák száma nő. Mindegy, hogy milyen a koszorú anyaga, legyen az valódi fenyő vagy műanyag, egyformán tűzveszélyes! Ellenőrizzük a koszorún elhelyezett gyertyák stabil rögzítését. Ha könnyen mozdítható, vagy le akar dőlni, rögzítsük dróttal. Érdemes alufóliából széles, tölcsér alakú tálcát készíteni a gyertyák alá, és a koszorút minden esetben fémtálcán tároljuk. Ne helyezzük el a koszorút éghető anyagokra vagy azok alá, mint könyvespolc, abrosz vagy televízió. A gyertya lángja hamar meggyújtja a körülötte, fölötte lévő éghető anyagokat.

– Ahogy közeledik a karácsony, a házak fényárban úsznak és ez egyben veszélyforrás is. A kültéri fényfüzérek, ha nem megbízható forrásból származnak, számos veszélyforrást rejthetnek magukban. A fűtésnél egy zárlat, illetve be­­ázás tüzet vagy áramkimaradást okozhat, ezáltal a kazán felforrásához, robbanásához vezethet. Az ünnep másik jelentős eleme a fenyőfa, ablak díszítésére szolgáló izzósor, elektromos díszek. Ha ilyet veszünk, akkor győződjünk meg róla, hogy állapota megfelelő, minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik. Ha a régi díszeket vesszük elő, vizsgáljuk meg, hogy nincs-e rajtuk szakadás, nem sérült-e a vezeték szigetelése és hogy az izzók épségben vannak-e – sorolta a veszélyforrásokat Németh Károly.

Ha mégis bekövetkezik a baj, a tűz észlelésével és az oltás megkezdésével egy időben értesítsük a tűzoltóságot a 112-es telefonszámon. Az általunk eloltott tüzet is érdemes bejelenteni a tűzoltóságnak, mivel a későbbiekben hasznos lehet a biztosító felé történő kárigényünk benyújtásakor – javasolják a szakemberek.

– A karácsonyfa közelében mindig tartsunk valamilyen oltásra alkalmas eszközt. Jó megoldás lehet a kereskedelmi forgalomban kapható tűzoltó készülékek megvásárlása, melyek pár ezer forintért beszerezhetőek. Azok a készülékek, amelyeknek címkéjén szerepel a nagy A betű, alkalmasak a szilárd anyagok tüzeinek oltására. Ennek hiányában megteszi egy vödör víz vagy egy pokróc is. A fa vízzel történő oltása során ügyelnünk kell arra, hogy a fán lévő elektromos égők csatlakozóját a beavatkozás előtt húzzuk ki a konnektorból. Fontos az is, hogy fel legyünk készülve az esetlegesen bekövetkező tűz­esetekre. Előre gondoljuk át, hogy mit fogunk tenni, hova tesszük az oltásra alkalmas eszközöket és ezt tudassuk a családtagokkal is. Érdemes ezt a kérdést közösen megbeszélni, mert ha gondolatban felkészültünk, sokkal hatékonyabban tudunk fellépni a tűz ellen és így az ünnepeink is gondtalanok lehetnek – tanácsolta Gombás Ádám.