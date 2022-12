Ne pazaroljunk, de legyünk óvatosak!

Nézzünk körül a hűtőben, kamrában, hogy milyen ételek maradtak meg, és gondoljuk át, mit kezdhetünk velük, mit és hogyan lehet elfogyasztani, és mit nem. A hűtést nem igénylő ételek (pl. bejgli) bármeddig fogyaszthatóak. Száraz kenyérből lehet zsemlemorzsát készíteni, a száraz kifliből például mákos gubát készíthetünk.

A hűtést igénylő, romlandó ételek veszélyesebbek, de nem egyforma mértékben. Savanyú jellegű, káposztás, paradicsomos ételek (pl. töltött káposzta) tovább eltarthatóak, a halas, gombás ételek gyorsabban romlanak. A majonézes saláták, nyers tojással készült ételek maradékai különösen veszélyesek lehetnek. Ha az étel romlás jeleit mutatja, semmiképp sem szabad elfogyasztani. Amely étel hosszú ideig, több mint három óráig melegben volt tárolva, nem biztonságos. Ha a megmaradt ételt hidegen tárolták, és érzékszervileg kifogástalan (íze, illata, színe jó), 1–4 napon belül még elfogyasztható, ha fogyasztás előtt át lehet forrósítani.

Nem elég megmelegíteni, át is kell forralni

A megmaradt ételekben szabad szemmel nem látható mikrobák (baktériumok, vírusok, gombák) lehetnek, akkor is, ha az étel kifogástalannak látszik. Ezek a langyos, meleg ételben rohamosan szaporodnak, de az átforrósítás hatására elpusztulnak. Ezért a megmaradt ételt forrásig kell hevíteni, mielőtt elfogyasztjuk. A mikrohullámú sütő kényelmes módja az ételmelegítésnek, de vannak veszélyei. Az ételt pontszerűen melegíti fel, és maradnak ún. hideg pontok is, ahol a mikrobák túlélnek. A mikrohullámú sütőben is jól forrósítsuk fel az ételt, és utána hagyjuk benne néhány percig állni, hogy az teljes egészében átvegye a hőmérsékletet.

Beteget, kisgyermeket ne kínáljunk maradékkal!

Az emberek baktériumokkal szembeni ellenálló képessége különböző. Ugyanattól az ételtől egyik ember megbetegszik, a másik nem. A kisgyermekek és a beteg emberek különösen érzékenyek, ők olyan ételtől is megbetegedhetnek, melytől az egészséges ember nem. Védjük őket azzal is, hogy nem tesszük ki őket szükségtelen fertőzésveszélynek.

Okosan készüljünk a Szilveszterre!

Vásárlásnál legyünk különösen figyelmesek. Lehet, hogy karácsony után is az ünnepek előttről megmaradt termékeket értékesítik az üzletekben. Nézzük meg alaposan, mit veszünk meg, nem mutatja-e romlás, elváltozás jeleit (szag-, szín-, állagelváltozás, tapadós felület) és ha gyanús a termék, inkább menjünk máshova vásárolni. Ne csak az ár döntsön! Ha valami gyanúsan olcsó, nem várhatunk tőle jó minőséget. Noha az olcsó árunak is biztonságosnak kell lennie, megérdemeljük, hogy legalább az ünnepek során olyan élelmiszereket vigyünk haza, melyek nemcsak biztonságosak, de jó minőségűek is! A karácsonyi sütés-főzés jó­­ tanácsai a szilveszteri készülődésre is érvényesek. Különösen ügyeljünk arra, hogy az ételek ne legyenek egész éjjel a meleg szobában feltálalva, egyszerre csak annyi ételt tegyünk ki a büféasztalokra, amely 2–3 órán belül elfogy.