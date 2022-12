Kiállításra és bemutatóra várja az érdeklődőket december 10-én és 11-én a Hegykői Csipkeház. Erre a hétvégére újra kigyúlnak a fények a nagy kiállítóteremben, ahol Tóth Angelika kapuvári mézeskalácskészítő mutatja be fantasztikus, aprólékosan, biztos kézzel és ízléssel kidolgozott finomságait.

Szombaton már délelőtt 10 órától látogatható lesz a kiállítása a Csipketeremben, lesz lehetőség vásárlásra is. Délután két órakor ízelítőt is ad Tóth Angelika a mesterségéből, megmutatja, hogyan kell díszíteni a mézeseket, ki is lehet próbálni a díszítést. Szombaton este 6-ig lesz nyitva a Csipkeház, de a kiállítás még vasárnap is megtekinthető 13 és 16 óra között.