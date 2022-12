Karácsonyt idéző illat lengi be a faluházat: elkészült újra Rajka mézeskalács faluja. A helybeli Kiss Rita kezdeményezéséhez még öten csatlakoztak: a templom és többtucatnyi házikó mellett számos kiegészítőt is süteményből alkottak meg. A faluház ablakaiban állították ki a látványosságot, a tavalyi sikeren felbuzdulva.

A vízkeresztig látható mézeskalács falut másodszorra készítették el a nagyközségben.

– Már több helyen láttam, és régi álmom volt, hogy Rajkán is legyen egy ilyen közös alkotás összefogással. A tavalyi siker után tudtam, hogy idén is össze kell állítanunk – kezdte a történetet Kiss Rita, aki számos kézművestechnikát kipróbált már, s a mézeskalácsozással is több mint egy évtizede komolyabban foglalkozik. Elsősorban autodidakta módon, videók és leírások segítségével igyekszik fejlődni. Az egyszerűbb díszek mellett már mézeskalács házak és gömbök tucatjait alkotta meg.

– Az ötletem mellé állt a faluház, és a felhívást is ott osztottuk meg, hogy várjuk a jelentkezőket. Természetesen rokonokat és ismerősöket is megszólítottam. Így összesen hatan készítettünk alkotásokat. Tavalyról sikerült több házat, egy templomot és számos ki­­egészítőt megmentenem, de újakat is sütöttem, díszítettem. Mindenképp szerettem volna különlegességeket: az egyik ilyen a forgó mézeskalács körhinta, továbbá egy Holle anyó, aki havat szór a falura – fűzte hozzá a helyi alkotó, aki büszkén mesélte, hogy az általa készített betlehem január 8-ig a budapesti bazilikában látható.

Több háziasszony először fogott házkészítésbe mézesből, mások több éve díszítenek. Egytől egyig egyediek és mind csodásak lettek. Az összhatás magáért beszél. Nappali fényben is csodás látványosság, de a színes világítás igazi ünnepi hangulatot varázsol. Úgy helyezték el a „falut”, hogy az kívülről akármikor, éjjel-nappal megtekinthető.

Az egyik különlegessége a mézeskalács falunak a forgó mézeskalács körhinta.

A rajkai háziasszony szerint elsőre talán sokan félnek, hogy nekifogjanak egy mézeskalács ház elkészítésének. Az interneten sok recept található, nem elég a sütemény jó elkészítése, fontos, hogyan vannak összeragasztva az elemek, és persze a díszítésnek is tartósnak kell lennie. A dekorálásnak csak a fantázia szab határt. Egyébként Kiss Rita egy workshopot is tartott, az érdeklődőknek megmutatta, hogy készül a cukormáz és a házikók összeállítása.

Holle anyó, aki havat szór a falura - ez az alkotás is Kiss Rita keze munkáját dícséri.

Gasznerné Horváth Éváéknál vasárnaponként nem hiányozhatnak a sütemények. A rajkai édesanya most lányával, a 12 éves Gaszner Virággal együtt három házikót alkotott, Rita útmutatásai alapján. Kiss Brigitta sem maradt le, tavaly után idén is két házzal gazdagította a falut. Váradi Istvánné szerint nagy segítség volt, hogy a tészta receptjét megkapták, hogy minél tartósabb lehessen az édes építmény. Váradi Viola, a Rajka Faluház munkatársa hozzátette: igazi közösségépítő program volt a közös alkotás, aminek természetesen jövőre is lesz folytatása.