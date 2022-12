„Hogy minél több fogyatékossággal élő ember élhessen önrendelkezőbb életet, a Fonds Soziales Wien jelentősen kibővítette mobil támogatási szolgáltatásait. Célunk, hogy azok az ügyfeleink is saját lakásban élhessenek önrendelkező módon, akiknek magas a támogatási igénye” – mondta a bécsiek számára szociális szolgáltatásokat nyújtó Fonds Soziales Wien (FSW) osztályvezetője, Harald Motsch az év összegzése kapcsán.

A Fonds Soziales Wien különféle lakhatási szolgáltatásokat támogat, hogy a fogyatékossággal élő emberek is saját lakásban élhessenek - olyanban, amelynek bérleti szerződését saját maguk írták alá. Az úgynevezett kiscsoportos lakószövetségek például azok számára teszik lehetővé a saját otthont, akiknek magas a támogatási igénye. Ennél a lakhatási formánál a lakók a saját kis garzonjaikban laknak, önállóan, de éjjel-nappal rendelkezésre áll valaki, aki a saját lakásukban segíteni tud nekik, ha erre szükségük van. Az FSW 2022-ben az eddigiek mellé két további ilyen lakószövetséget hozott létre partnerszervezetekkel közösen.

Ezen kívül öt támogatott lakhatású otthont – ahol a lakók a nap 24 órájában kaptak segítséget, ellátást – úgy alakítottak át, hogy a lakóknak nagyobb legyen az önállósága, önrendelkezése. Az idei fejlesztéseknek köszönhetően az FSW további 450 ügyfelének tud a saját otthonában segítséget nyújtani, ami összesen 2.760 ügyfelet jelent.

A szolgáltatások mennyiségi bővítése mellett az FSW a minőség fejlesztésére is figyel. Ilyen projekt például az egyik partnerintézménye, a LOK (Leben ohne Krankenhaus/Élet a kórházon kívül) új, participatív gondozási kezdeményezése, amelynek keretében pszichés betegséggel élő emberek kapnak határozott ideig gyors és rugalmas segítséget, amikor például új helyre költöznek. A projekt különlegessége, hogy a támogatók fele peer, vagyis maguk is érintettek. Mivel ők is hasonló cipőben jártak, saját tapasztalataik alapján pontosan tudják, a támogatást igénylők miként élik meg a helyzetet. Így sokkal jobban tudnak segíteni nekik, hogy leküzdjék gátlásaikat és önállóbbak legyenek, maguk hozzák meg a döntéseket.

A Sozialwerke Clara Fey, amely szintén a FSW partnere, olyan fiatal felnőttek számára biztosít támogatott lakhatást, akik ki akartak kerülni a 24 órás ellátást nyújtó intézményből, de még nem állnak készen arra, hogy mobil támogatással önállóan éljenek egy saját lakásban. A Sozialwerke Clara Fey által fenntartott otthonban így minden segítséget megkapnak, amire szükségük van, ugyanakkor megvan a szabadságuk ahhoz, hogy önállóan is kipróbáljanak dolgokat és felkészüljenek az önálló életre..

A Fonds Soziales Wien – amellett, hogy olyan szervezeteket és projekteket támogat, amelyek fogyatékossággal élő személyeket segítenek a lehető legönállóbb életben – nagy hangsúlyt fektet a fogyatékossággal élő emberek inklúziójának ösztönzésére. Ezért „Befogadó Bécs 2030 – egy város mindenkinek” címmel idén ősszel széles körű részvételi projektet indított útjára. A kezdeményezés keretében – az élet tizenkét területéhez kapcsolódóan - bárki elmondhatja a véleményét, ötletét, miként lehetne befogadóbb Bécs. Ezután ezekből célokat és intézkedéseket fogalmaznak meg, amelyeket 2030-ig meg is valósítanak.

A Fonds Soziales Wien szolgáltatásait 2021-ben 14.640 fogyatékossággal élő ember vette igénybe 333 millió euró értékben.