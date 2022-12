A 2021-ben beköltözött pápaszemes pingvin kolónia már tavaly télen sem tétlenkedett, idén pedig megérkezett Spooky, a pingvinfióka. Két hónapos koráig a gondozói kézzel nevelik, hogy a fióka megszokja a közelségüket.

A november eleji szomorú esemény a csimpánzoknál kicsit visszafogta az állatkerti lendületet. Lara, Európa legidősebb csimpánza váratlanul, de békésen távozott. Nem sok időt hagytak az állatok a szomorkodásra, ugyanis alig néhány hétre rá megszületett Bianca második gyermeke.

Így a győri állatkert csimpánz családja megtartotta a mesei hetes létszámot, így továbbra is ők Magyarország legnagyobb csimpánz csapata.

A harmadik, és legnagyobb esemény nem sokkal ezután történt. Győrben egyedüliként él szaporodóképes földimalac pár. A győri hím, Jar-jar, előző párjával nem tétlenkedett családalapítás ügyében sem. 2010 tavaszán bekerültek a hírességek közé azzal, hogy az ő kicsinyük lett Magyarország első földimalac bébije. Akkor a világon ő volt a harmadik kis földimalac, amely állatkertben született, 2015-ben pedig megszületett a kishúga is. 2019. szeptember 21-én a valenciai állatkertből új nőstény földimalac érkezett, Sofie. Most, 2022-ben ő és Jar-Jar titokban újabb szenzációval készültek gondozóik és a világ számára is.

Talán nevezhetnék elő-karácsonyi ajándéknak a november végén született bébit.

A lassan egy hónapos kis földimalac jelenleg az állatkert állatorvosánál lakik a család szeretett tagjaként. Erre azért került sor, mert az anya, Sofie, még nagyon fiatal, ez volt az első vemhessége és még tapasztalatlan a nevelésében. Mivel a földimalac kölyök igazi kincs, így igyekeznek segíteni neki és az anyjának is. Az apróság háromóránként eszik, etetések után pedig mély, édes álomba merül. Három hetesen a tejpótló mellett már a bébi tápot is kóstolgatja. A győri állatkert az afrikai földimalacot Európai Fajmegőrzési Program keretei között tenyészti a kontinensen egyedülálló sikerességgel. A földimalac Afrikában, a Szahara alatti területeken él.