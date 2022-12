A soproniak jól ismerhetik a város szívében megbújó Pinokkió játékboltot, ami önmagában is egy aprócska csodavilág a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt. – Nem volt zökkenőmentes az indulásunk 1998-ban. Eredetileg gyermekbizományit szerettünk volna nyitni, de a sors így hozta, hogy játékbolt lettünk. Megtaláltuk a hivatásunkat, amiben a mai napig örömünket leljük – vágott bele Weisz Pál Gáborné, a játékbolt vezetője.

– Az évek során jelentős hullámvölgyeket éltünk meg. Volt, amikor a közismert gyermekek televíziócsatorna-arculatával működtünk. Ez azt jelentette, hogy a 2000-es évek elején csak nálunk voltak kaphatóak bizonyos játékok. Ez hozta magával azt is, hogy lélektelenné vált minden, és nem tudtam annyit foglalkozni a vevőinkkel, mint szerettem volna. Ebben az időszakban elvesztettem a motivációmat, és csak azt kívántam, hogy újra Pinokkió legyünk! Teltek az évek, és próbáltuk fenntartani az üzletet, végül a pandémia hozta meg számunkra a döntést, hogy a játékbolt a mi feladatunk – emlékezett vissza a játékbolt vezetője.

Az évek során így vagy úgy visszatértek a régi arcok. – Egyszer megkérdeztem a férjemet, hogy vajon miért nem jönnek a régi vásárlók. Nagyon egyszerű volt a válasz, amire nem is gondoltam! Az akkori gyermekek felnőttek. Viszont az fantasztikus érzés, amikor visszatérnek a régi arcok, akik most már az unokáknak vásárolnak. Az is gyakori, hogy a régi kis vásárlóink jönnek vissza szülőként, akik sokszor megosztják velünk a szép emlékeiket.

Weisz Pál Gáborné beavatott a játéktrendek alakulásába is: mindig azok a slágerjátékok, amiket éppen reklámoznak. – Belefáradtam abba, hogy mindig megfeleljünk az aktuá­lis trendeknek, hiszen ezek egyrészt drágák, másrészt könnyen el is felejtik a gyerekek. Olyanokat szeretnék kínálni a vásárlóimnak, amik időtállóak. Így főként fajátékokat kínálunk, de napirenden van a dominó, valamint a társasjátékok, a babák és az autók is. Tehát azok, amikkel az óvodában is játszanak. A diavetítőt is sokan szeretik, ami jó, hiszen ezzel le­lassulhat a család és minőségi időt tölthet együtt – mondta el a játékboltos. Hozzátette, a fajátékok közül népszerűek a fejlesztők a kicsiknek és az építőjátékok, de karácsony közeledtével örök sláger a fa­vonat, a sakk és a babaház is.