Tévhitek. Szinte minden napra jut olyan cikk a nagyobb hírportálokon vagy blogokon, amik bizonyos témákban közhiedelmekről, tévhitekről rántják le a leplet. A közhiedelemmel ellentétben… tipikus mondatkezdésnek számít az ilyen írásokban. Valaki hallotta a barátjától vagy valamelyik ismerősétől, hogy ez vagy az természetes csodaszer a penész ellen, ha így vagy úgy étkezel, akkor az tuti fogyás stb. Sajnos tele van az internet is olyan oldalakkal, amik nem megbízható források. Nagyon fontos tehát, hogy mindent kritikusan és körültekintően kezeljünk.

Az ágyi poloskáról például egy elterjedt tévhit, hogy csak a koszos, rendetlen otthonokban ver tanyát. Sajnos ki kell ábrándítanunk azokat, akik ebben bíztak, ugyanis ez a kis vérszívó rovar a legtisztább és rendezettebb házakban, lakásokban is megjelenhet.

Talán kevesebbet tudunk arról, hogyan is kerülünk kapcsolatba ezzel a rovarral. Az alábbiakban ehhez adunk néhány támpontot, hogy amennyire csak lehet, elkerülhessük a velük való együttélést, valamint kitekintünk arra is, hova érdemes fordulni, ha mégis megjelennek a közelünkben.

A rendszeres takarítás nem véd ellenük. De akkor mi véd?

Sajnos hiába van patyolat tisztaság az otthonunkban, használt bútorokkal, matracokkal, textilekkel simán behurcolhatjuk a poloskákat a lakásba. A használt ruhák ugyanígy veszélyforrások lehetnek, ezért mielőtt berakjuk őket a szekrénybe, magas hőfokon mossuk ki, sőt a szárítógép (ha van) is plusz védelmet jelenthet.

Utazás, közlekedés alkalmával is ki vagyunk téve annak, hogy kis vérszívók ránk találjanak. Ha a városban lakunk, és gyakran használjuk a tömegközlekedést, érdemes lehet az utcai ruhát a lakásba lépve levenni. Az ágyra például már csak otthoni ruhában vagy pizsamában üljünk le. A hideg, téli idő szerencsére nem a poloskák kedvence, de azért ilyenkor is találkozhatunk velük.

Bár a rendszeres takarítás önmagában nem elég védelem, az nem árt, ha próbálunk rendet tartani, időként átnézve a bútorok hátoldalát, az ágykeretet. Így esetleg időben észrevehetjük a kis betolakodókat.

Ha használtan szerzünk be bútort vagy bármilyen egyéb tárgyat, akkor ezt érdemes előbb kezelni valamilyen rovarirtó szerrel. Már ehhez is kérhetjük szakember segítségét. A régi fa bútorokban ugyanis nemcsak polskák, de egyéb kis kártevők is megbújhatnak. A szú például gyakori vendég.

Ha ágyi poloska a neve, akkor biztos csak az ágy körül telepszik meg

Sajnos nem. Az ágyi poloska nevében azért szerepel az ágy, mert minket ott látogat meg éjszaka, hogy táplálkozzon. Kizárólag vért fogyaszt, és apró csípésekkel keresgéli ehhez a megfelelő helyet. A csípés maga nem fájdalmas, viszont akár már másnapra apró pici pontok jelenhetnek meg a bőrön, amik ráadásul viszketnek is. Ha ilyet tapasztalsz, akkor valószínűleg ágyi poloskával van dolgod.

Táplálkozás céljából tehát valóban az ágy közelében tartózkodik, de nappal szeret elbújni a polcok sarkaiban, a falon lévő képkeretek hátulján vagy a padlón bármilyen kis résben. A poloskák nem élnek együtt fészekben, mint például a hangyák, de ezek a búvóhelyeken összegyűlhetnek. Így legalább már láthatóvá válnak. Az ágyi poloska pici, nagyjából akkora, mint egy almamag. Vöröses barna színével a fehér lepedőn feltűnő tud lenni szerencsére ő maga is, valamint az ürüléke is, amit pirosas pontokként hagy maga után.

A fertőzött ágy vagy matrac áthelyezése, tisztítása nem feltétlenül hozza meg a várt eredményt, sőt előfordulhat, hogy ront is a helyzeten. Az ágyi poloska esetében érdemes már az első jeleknél szakemberhez fordulni, aki segít feltárni az esetleges további búvóhelyeket, valamint a megfelelő szerrel és módszerrel nyúl hozzájuk.

Hogyan zajlik az irtás?

Az irtást speciális permetezőszerrel végzik a szakemberek. Minden érintett helyiség, minden felületét lekezelik, ezért a textíliákat nem szabad becsomagolni. Ha a légteret is kezelik, akkor az nagyjából 3-4 órát vesz igénybe, utána pedig 1 óra szellőztetés. A felületekre került szert nem szabad lemosni, legalább 14 napon keresztül fent kell hagyni. Ezután a textíliákat legalább 60⁰-os mosásba kell tenni. Ha az irtás első köre lezajlott, akkor ezt követően 3-4 hét múlva esedékes egy következő kör a biztos eredmény érdekében.

Nem kell kiköltöznie a családnak az irtás idejére, viszont azt meg kell várni, hogy a permetezéstől nedves felületek megszáradjanak. Ha ez megtörtént, akkor utána birtokba lehet venni újra a tereket.

Fontos még, hogy a házi kedvenceket mindenképp el kell vinni otthonról az irtás, permetezés idejére.

A különböző, interneten keringő házi praktikák az ágyi poloskák esetében legtöbbször hatástalanok. Az a legbiztosabb, ha az első gyanús jeleknél értesítjük a szakembereket. Gyorsan el tudnak szaporodni, azt esti csípések pedig ezzel egyenesen arányosan csak nőni fognak.