– Tizenhat éve bűvészkedem komolyabban. Kiskoromban volt egy rövid időszak, amikor felkeltette az érdeklődésemet, de akkor egy éven belül abbahagytam. Rájöttem, hogy nagyon melós hobbi, hiszen sokat kell gyakorolni és ez akkoriban annyira nem tetszett. Jó pár évvel később talált rám újra. Eleinte szerettem otthon hosszú órákon keresztül gyakorolni egyedül, ami elég monoton dolog, de kikapcsolt és jólesett. Végül elkezdtem fellépéseket vállalni és lassacskán a hivatásommá vált – mondta el lapunknak Csirmaz András, aki elsősorban kártyatrükköket mutat be a nézőknek.

– A specialitásom, hogy közel dolgozom a közönségemhez. A szakmában ezt mikromágiának nevezzük, ilyenkor gyakran a nézők is részesei az eseményeknek. Szerintem ez nagyobb élmény számukra. Igyekszem hétköznapi tárgyakkal trükközni, mint például pohár, szalvéta, borosüveg, pénzérme és még sorolhatnám, de azért van több színpadi műsorom is – mondta el a bűvész. Hozzátette, van különbség a gyerekeknek és a felnőtteknek szóló műsorok között, elsősorban az előadásmódban. Felnőtteknek lehet kicsit gondolkodtatóbb trükköket bemutatni, a gyerekeknek pedig látványosabbakat és viccesebbeket. Csirmaz András nemzetközileg is ismert a szakmában.

A soproni bűvész 2017-ben adott ki egy szakmai könyvet, amiben kizárólag kártyatrükkök vannak. Fotó: Szalay Károly

– Van egy saját trükkökből összeállított könyvem, ami kifejezetten bűvészeknek szól. Kizárólag kártyatrükkök vannak benne saját technikai megoldásokkal és rutinokkal. Videós anyagot is készítettem, amit külföldi bűvészboltokban lehet beszerezni. Többször jártam Indiában fellépni. Volt, amikor laikus közönségnek és volt, hogy szakmabelieknek tartottam workshopot. A soproni bűvész a szakértelmét adja a Spektrum csatornán futó, Abrakadabra című sorozathoz is, amelyben a műfaj ágazatait és azok kalandos történetét mutatják be. A magyar gyártású műsor Csehországban és Szlovákiában is adásba került.

– Az Abrakadabrában a véleményemet fejtem ki egy témáról, de a kollégákkal a szakma jövőjét is latolgatjuk. Itthon biztos, hogy még nem volt ehhez hasonló sorozat, de azt gondolom, hogy nemzetközileg is erős műsor lett. Főleg itthoni bűvészek szerepelnek, de vannak benne külföldiek is – osztotta meg gondolatait Csirmaz András a sorozatról. Az egyórás műsort december végéig megtekinthetik a televíziós csatornán különböző időpontokban.