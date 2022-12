Thaiföld Nemzetközi Folklór Fesztivált rendezett idén ősszel, a koronavírus-járvány miatt az eredetileg tervezett időpontnál egy évvel később. A világbéke és a nemzetek közötti kapcsolatok erősítését is célzó eseményen a Széchenyi István Egyetemen rekreációszervezőként már végzett, de tanító szakon jelenleg is tanuló hallgató, Barta Dorottya is részt vett. Kérdésünkre elmondta: a magyar delegációval 2018-ban is részese lehetett egy hasonló rendezvénynek Kínában, ahol kiváló tánckoreográfiájukat látva meghívást kaptak a thaiföldi fesztiválra.

A délkelet-ázsiai országban a program során a nemcsak fellépésükkel ejtették rabul a közönséget, hanem tapasztalatuk révén a szervezésbe is besegíthettek, emellett pedig rengeteg élményt gyűjtöttek. „Egy ízben egy közeli falu vendégszeretetét is élvezhettük. Kitüntetett figyelemben volt részünk, táncoltak, előadásokat tartottak nekünk” – említett egy példát Dorottya, aki elárulta, hogy kölcsönös volt az érdeklődés a thaiföldiek és a magyarok között, s az ottani diákok is szeretnének egyszer hazánkba látogatni. Hozzátette, a thaiföldi nagyon barátságos nép, az emberek vendégszeretők, így kiváló bánásmódban részesültek az ott töltött idő alatt. A vendéglátók a turisták által közkedvelt helyszínek mellett bepillantást engedtek az ország kevésbé ismert vidékeire is, így megismerhették az egzotikus kultúra valódi arcát.

Dr. Bánhidi Miklós és Barta Dorottya

Forrás: SZE

A Kínában és Thaiföldön megrendezett eseményen kiváló kapcsolatokat építettek, amit mutat, hogy mindkét ország visszahívta a magyar csoportot későbbi programjaira, valamint Bulgáriával és Indiával is partneri viszonyt alakítottak ki. Az utóbbi ország ad otthont a 2023-as folklórfesztiválnak, amire ugyancsak meghívást kaptak. Ebből is adódik, hogy izgalmasnak ígérkezik a jövő a Széchenyi István Egyetem hallgatója számára.

Dr. Achara Phanurat, a fesztivál főszervezője, a Rajabhat Egyetem volt rektora Arany Elefánt díjat adott át Barta Dorottyának munkája elismeréseként.

Forrás: SZE

Barta Dorottya hálás a Széchenyi István Egyetemnek és az intézmény munkatársának, dr. Bánhidi Miklósnak, hiszen a kiépült nemzetközi kapcsolatok révén eljuthatott külföldi fesztiválokra, ahol mind résztvevőként, mind szervezőként sikerrel képviselhette Magyarországot. Bízik abban, hogy a későbbiekben még több diákkal tud kapcsolatot építeni, ami akár a tanulás szempontjából is fontos lehet.