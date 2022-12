A téli munkaruha tulajdonságai

A téli munkaruházat kiválasztása során nem elég a divatot vagy a praktikumot figyelembe venni. Kellő figyelmet kell szentelni a szélvédelemnek, víz-lepergető hatásnak, de mindenek előtt annak, hogy melegen tartsa a kollégákat. Nézzük végig, mitől lesz igazán biztos találat a téli munkaruházat, hogy a kollégák komfortérzete maximális legyen!

A téli munkaruha legfontosabb tulajdonsága, hogy a kinti munkavégzést teszi lehetővé, akár esik, fúj, vagy fagypont alatti a hőmérséklet. A munkavégzés pedig kényelmes, a ruházat nem gátolja a szabad mozgásban és a feladat elvégzésben a dolgozót. Nincs is annál kényelmetlenebb érzés, amikor nem tudunk úgy fordulni vagy hajolni, ahogy szükséges lenne, mert a kabát akadályoz! Fontos, hogy legyenek zsebek, amelyekbe eltehetjük a szerszámokat, valamint fényvisszaverő részekkel is fel legyen szerelve a téli munkaruha. Ez utóbbi azért szükséges, mert jelentősen megnövekedik az éjszaka hossza, és szinte biztos, hogy a kolléga reggel és délután is már sötétben fog közlekedni.

A különböző iparágakban dolgozók számára más és más az előírás a munkaruhára vonatkozóan. A hegesztőiparban dolgozóknál ilyenkor sem lehet lecserélni a hőálló nadrágot, míg a faipari munka esetén a vágásbiztos munkakabát nélkülözhetetlen darab. Emellett férfi és női munkakabátok, vagy akár uniszex változatok is elérhetőek a piacon, így természetesen ezek is befolyásolják azt, hogy mit válasszunk.

A jó téli munkaruha több réteg aláöltözetet jelent. Atléta, munkapóló, pulóver és téli munkakabát, de akár plusz egy mellény is jól jöhet a hideg elleni védekezéshez. Emellett nélkülözhetetlen a munkanadrág, amely a legjobb, ha szintén bélelt anyagból készül. A legfontosabb kiegészítő mégis a téli bakancs, legyen szó női vagy férfi munkavállalóról. Hóban, esőben, sárban vagy akár jeges felületen kell a kinti munkavégzést ellátni, ehhez viszont szó szerint “stabil lábakon” kell állnunk, hogy a legjobbat hozhassuk ki magunkból.

A munkakabát kiválasztása

A munkakabát talán az a munkaruha, amelynek a legnagyobb védelmet kell biztosítania, legyen szó esőről, hóról vagy fagyról. Ha ugyanis átázik a munkakabát a kinti munkavégzés során, akkor sem lehet azt levenni, hiszen ez az elsődleges védőréteg. A munkakabát hossza lehet derékig érő vagy ennél hosszabb. Amennyiben derékig ér, az azt jelenti, hogy gumírozott a dereka - ebben az esetben viszont hajolásnál kivillanhat a derék, amelyet így lehet, hogy nem véd semmi, így az megfázhat. A hosszabb munkakabát, ami akár combközépig is érhet, ez ellen biztonságot ad, viszont akadályozhatja a kollégát a munkavégzésben. Amire viszont érdemes igazán figyelni, hogy megfelelő számú zseb legyen a munkakabáton, hiszen az praktikumot nyújt: a munka során használt eszközök könnyen elpakolhatóak.

A legfontosabb szempontok a téli munkaruha kiválasztásánál

A téli munkaruha titka az, ha az alábbiak közül mindegyiket megfelelő módon mérlegeltük, mielőtt letettük volna voksunkat egyik vagy másik munkaruha mellett:

Mi a téli munkaruha funkciója? Más és más típusú munkaruha jön szóba, ha hőálló, lángálló, antisztatikus ruháról beszélünk. Ezekben az esetekben kisebb a szabadság a választásnál, viszont biztonságban tudhatjuk a kollégákat. Emellett az sem mindegy, hogy pontosan mire használják a munkavállalók a munkaruhát: teljeskörű kinti munkavégzésre, vagy csak addig, amíg közlekednek benne? Ez utóbbi esetén olyat válasszunk, amelyet könnyű levenni és felvenni, hogy kényelmes legyen.

Milyen időjárási körülményekre készül? Télen a munkakabát vastagabb anyagból kell, hogy készüljön, amely vízlepergető rétegű is, míg a bélése lehet polyester.

Mindezeket figyelembe véve biztos, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást szakembereink számára, a hideg téli hónapokra is! (X)