A Microsoft Office különböző programjait nap, mint nap használjuk munkánk és otthoni feladataink kapcsán: leggyakrabban valószínűleg a Wordöt és az Excelt. A sok évtizedes fejlesztésnek köszönhetően mindkét program rendkívül bő funkcionalitással bír, így érthető, hogy nem ismerünk minden olyan funkciót, ami egyébként hasznos lenne munkánk során. Most bemutatunk párat a Word kevéssé ismert beállítási lehetőségei közül!

A Word (nem annyira) titkos beállításai

Jellemző trend napjainkban, hogy sokan úgy védekeznek az egyre összetettebb szoftverekkel szemben, hogy mindent alapbeállításokkal használnak. Ezek az beállítások persze nem mindig testhezállóak számunkra, arról nem beszélve, ha egyszer vesszük a fáradtságot a Word beállításainak átnézésére, akkor egy csomó olyan lehetőséget találunk, amitől munkavégzésünk szárnyakat kaphat.

A Word beállításai az egyes verziók között eltérhetnek valamelyest, de a lényeget meg fogod találni! Az alább bemutatott beállításokat a „Speciális” fülön keresd a beállítások paneljén belül.

A Word vágólapjának felturbózása

Az egyik leghasznosabb rejtett funkciót a „Kivágás, másolás és beillesztés” szakaszban találjuk. Itt ugyanis konfigurálni tudjuk, hogy a sokat használt CTRL+C, CTRL+V vágólap funkció hogyan működjön a Wordön belül.

Ezzel a funkcióval kapcsolatban sűrűn előjön, hogy olyan formázásokat hoz magával a szöveg, amelyre az adott dokumentumban nem lenne szükségünk. Sokan nem is figyelnek erre oda, így fordul elő néha, hogy egy dokumentumba egy-egy szakaszon idegen stílusú formázással kerülnek be szövegrészek. Például egy szakdolgozatnál ez nagyon ciki helyzeteket tud eredményezni.

Ha még oda is figyelünk az eltérő stílusok egységesítésére, akkor is rengeteg plusz munkával jár, hogy minden úgy nézzen ki, ahogyan annak kell. Ezt az eltérő formázásoktól való „tisztogatást” teszi jóval egyszerűbbé, ha átállítjuk ezt a részt a „Csak a szöveg megőrzése” értékre.

Az egyes forrásokat lehetőségünk van külön-külön is szabályozni ilyen szempontból, beállíthatjuk a beillesztés tulajdonságait, ha a beillesztés ugyanazon dokumentumon belül történik, ha Word dokumentumok között zajlik és azt is, hogy mi történjen, ha más alkalmazásból származik a szöveg.

Ha mindezt kiegészítjük egy másik kevésbé ismert Windows vágólap funkcióval, a vágólap előzményekkel, akkor máris jelentősen felturbóztuk a hatékony munkavégzés alapjául szolgáló másolás-beillesztés parancsot!

Először ezt is be kell kapcsolnod, amit a Gépházban tudsz megtenni, keress rá a keresőjében a „Vágólap” kifejezésre és kapcsold be a vágólap előzmények funkciót. Így visszamenőleg is elérheted a Wordben a korábban vágólapra került elemeket a Windows billentyű és a V betűk kombinációjával. Így a CTRL+C, CTRL+V után ideje megtanulnod a CTRL+C, Win+V billentyűkombinációt is! 😊

Mit tehetek, ha nem találom a fenti beállításokat, funkciókat?

Ha esetleg még nem rendelkezel olyan friss, naprakész Office (vagy Windows) verzióval, amelyben elérhetőek lennének a fenti funkciók, akkor mindenképpen érdemes frissítened. Ezt a legegyszerűbben úgy tudod megtenni, ha keresel egy megbízható szoftveráruházat és gyorsan veszel egy eredeti licenszet a legfrissebb Office verzióhoz. A vágólap előzmények szintén a Windows 10 verziótól felfelé érhetők el.

Ha vásárlás után sikerült feltelepítened a gépedre, akkor már be is állíthatod ezeket nagyszerű vágólap funkciókat.

