A győri Tánczos Anita lett az Év szenior divattervezője a III. Fashion Show-n

Nőies és férfias vonalakat kombinált legújabb őszi-téli kollekciójában Tánczos Anita. A győri divattervező a III. The Fashion Show szenior­kategóriájában nyerte el „Az év divattervezője” címet. Luxusanyagokból készült, de a mindennapokban és alkalmakkor is hordható ruhák – ez jellemzi Tánczos Anita legújabb kollekcióját. A III. The Fashion Show kifutóján 10 ruhát mutattak be a 25-ből, amik közül az egyik legnépszerűbb a „Black Swan”. Egy fekete couture ruha, amit akrilkövek, flitter­motívumok és tollak tesznek egyedivé.

Dániel Viktória Dániel Viktória

Fotós: Huszár Gábor

– Jól kombinálható alapdarabokban gondolkodunk. A következő évben a férfias viselet lesz a befutó a női divatban is. A kollekcióban a huszármentéhez hasonló darabokat ötvöztem nagyon nőies vonalvezetéssel. Emellett szeretek különböző textúrákat társítani, például klasszikus csipkét modern hatású bőrrel – mondta el Tánczos Anita, aki kiemelte, nem a verseny vagy az elsőség megszerzése volt számára a fontos. – Az ilyen bemutatók lehetőséget kínálnak arra, hogy nagyobb közönség előtt is bemutathassuk a munkánkat. Igyekszem egyfajta távolságot tartani a többi tervezőtől, hogy még tudat alatt se hassanak rám, nehogy megváltoztassam a kollekciómat. A zsűrit három nagyon elismert szakember alkotta, így külön öröm volt, hogy végül megkaptam tőlük ezt az elismerést. A győri divattervező arról is beszélt, hogy a tömeggyártott termékek között is vannak szép darabok. – Ha valaki nem engedheti meg magának a dizájner- vagy a külföldi márkás darabokat, de szeretne jól öltözködni, megteheti. A saját márkámnál mindig nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minőségi anyagokból minőségi terméket állítsunk elő több év garanciával. Így ezek a darabok hosszú távra, 6–10 évre szólnak, és sokszor jobb befektetésnek minősülnek, mint a fast fashion egy-két hónapig hordható termékei. A bemutatókon nagyobb közönség is megtekintheti a tervezők ruháit.

Fotós: Horváth Ádám Az ünnepek közeledtével sokan keresik az egyedi, valamint limitált számú dizájnerruhákat. – Sok férfi vesz a barátnőjének egy-egy darabot, vagy éppen ajándékutalványt. A talajtornához és versenytánchoz készült darabjainkkal pedig anyukák szokták meglepni lányaikat. Emellett egyedi rendelésre is tervezünk és készítünk ruhákat, a menyasszonyi és alkalmiak mellett sokan keresnek meg minket azzal, hogy régebb óta keresnek egy bizonyos ruhadarabot, de nem találnak megfelelő fazont. Sőt, korábban vásárolt, de már nem kapható darabokat is újrakészítünk igény szerint. Az év végi hajtás mellett már készül a következő szezon tavaszi-nyári kollekciója, amit szintén Budapesten mutatnak majd be. De a következő őszi-téli darabok tervezése is elkezdődött már. – A bodyválasztékunkat tervezzük bővíteni, valamint szélesebb körben ismertté tenni. Emellett a webshopon is dolgozunk, itthon már nagyon sokan használják, ezért szeretnénk a külföldi vásárlók számára is könnyebben elérhetővé tenni.

