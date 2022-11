Az épület sokakat vonz a kórház múltbéli történetei, a műemléki környezet emlékei és az egyetem jövőbeli tervei miatt is. Erre az igényre reagálva az egyetem közös sétát szervez a Zrínyi utcai parkban, ahol a meghívott szakemberek a kórház tárgyi emlékeiről, az ott dolgozók anekdotáiról és az épített múltról mesélnek, az egyetem kollégái pedig a terveket mutatják be. A szervezők várhatóan a két ikonikus épületet is megnyitják a látogatók előtt, így az ipari műemlék orvosi klubházként is ismert étterem és könyvtár épülete, valamint a korábban a hét szabad művészet szentélyének is teret adó, valamikori ápolási osztály épülete is megtekinthető lesz. A séta végén a Széchenyi István Egyetem forró teával vendégeli meg a résztvevőket.

A Széchenyi István Egyetem a 2,7 hektáros, 15 épületből álló, Zrínyi utcai ingatlanon Egészségtechnológiai Campust hoz létre, ahol az oktatás, a kutatás-fejlesztés és a szolgáltatások egy helyen lesznek megtalálhatók. Mindebben olyan kiváló partnerekkel működik együtt, mint a Petz-kórház és a Semmelweis Egyetem.

Fotós: Csaba Jozsef Majer // Majer Csaba Photo

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a [email protected] címen név, e-mail-cím, látogatói létszám megadásával. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az érdeklődők száma alapján elképzelhető, hogy több csoportot indul, melyről értesítést küldenek. A sétát és az épületek látogatását a résztvevők saját felelősségére vállalják - közölték portálunkkal a szervezők.

Időpont: 2022. 11.12., szombat 10:00 óra Helyszín: Zrínyi utcai volt kórház (9024 Győr, Zrínyi utca 13.) Gyülekező: Zrínyi utca, sorompó Öltözet: kényelmes ruházat Az esemény linkje itt található.





A sétát és az épületek látogatását a résztvevők saját felelősségére vállalják.