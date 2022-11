Volt köztük sérült, illetve nagyon fiatal, egészséges példány is. – Sajnos a három érkezőből a legkisebb süni maradt életben, rá tavaszig vigyázni is fogunk. Idén több gondozott fog télen is nálunk lakni, mert a súlyuk miatt már nem lehetett biztonsággal elengedni őket – számolt be az esetről az alapítvány, akik tavasszal fognak könnyes búcsút venni mentvényeiktől. A tartós hideg előtt azonban még 5 sünt engedtek vissza az erdőbe, amiről a Facebook-oldalukon osztanak meg videókat.

Az őszi kerti munkálatok veszélyesek lehetnek a téli alvóhelyüket kereső sünökre nézve. Ha sérült, kihűlt sünt találunk, vigyük állatorvoshoz vagy kérjük állatmentő szervezet segítségét. Ha az állat láthatóan még nem érte el a felnőttkort, győződjünk meg arról, hogy családja nincs-e a közelben. Az eltévedt állatokat olyan helyen engedjük el, ahol a közlekedés és a háziállatok nem veszélyeztetik.