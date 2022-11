Az állatkert nemrég önerőből felújította a régóta üresen álló csarnoképületét. Az új, télen-nyáron egyaránt használható, több mint 700 négyzetméteres közösségi tér lehetővé teszi a látogatási szezon elnyújtását és az őszi-téli hónapokban is teret biztosít a családoknak a minőségi idő eltöltésére.

– A hely egy rendhagyó játszóház, ahol a látogatók találkozhatnak interaktív állatbemutatókkal, állatsimogatóval, játszóházzal, ugrálóvárral. Születésnapok, egyéb családi rendezvények, csapatépítő tréningek helyszíneként a győri állatkert játszóháza évszaktól, időjárástól függetlenül a tökéletes választás – fogalmazott dr. Andréka György igazgató.

Az állatkerti belépőjegy megváltásával az állatkerti játszóház is látogatható, ami nemcsak „játék” elemekből áll, hanem valóban a dzsungelbe érkezhetnek az érdeklődők és a park lakóival is találkozhatnak. Ugrálóvárak, mászóelemek, varánusz, csótányok, pi- ranhák, denevérek társaságában a vállalkozó szelleműeknek lehetőségük nyílik egy-egy fajjal személyesen is találkozni és akár meg is simogatni őket.

A hatalmas épület szomszédjában oroszlánok, zsiráfok, vízilovak és pingvinek élnek. A Fülesbástya kedvencei már beköltöztek azúj helyükre, a csarnokba és a Zoo Show csapata is itt tartja majd a műsorát.

– A beruházás munkálatai idén a nyílászárók cseréjével és energiatakarékos villamos hálózat kialakításával kezdődtek. A fűtést új, energiatakarékos, vegyes tüzelésű kazánrendszer biztosítja, amelynek készletei 2023 áprilisáig biztosítva vannak – tudtuk meg.

A játszóház az állatkert téli nyitvatartási idején túl, hétköznap 19 óráig, hétvégén 20 óráig tart nyitva. Sötétedés után a kültéri kivilágított állatkerti játszótér és az állatsimogató továbbra is használható.