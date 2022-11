A Győri Állatmenhelyen is készülnek a hidegebb hónapokra. A belső, fűtött kennelekbe a kisebb testű rövid szőrű fázósabb mentvényeket helyezik el. Fűtik még az orvosi és betegszobákat, a szociális tereket és a macskaházat. Fa- pellettel, illetve elektromos infrapanellel melegítenek. A külső kennelekre hőstopfüggönyöket szerelnek fel télen, így zárttá válik és a csapadéktól, széltől is óvja az árvákat. Emellett bélelt, szigetelt kutyaházakat helyeznek ki a kifutókba – tudtuk meg Nagy Pétertől, az Emberek az Állatokért Alapítvány kuratóriumi tagjától.

Háromszoros rezsiárak

– Minden szervezet nagyon nehéz helyzetben van az energiaárak drasztikus növekedése és az infláció miatt. Nálunk is érezhetőek ennek hatásai. Megnőtt a kidobott állatok száma, akiket betegen, sérülten találnak állatbarátok az út mellett, erdők szélén vagy a menhelyek elé dobozban ledobva – magyarázta Nagy Péter.

Bobbyly igen fázós, ezért rá különösen figyel Mohr Krisztina. Fotó: Rákóczy Ádám

A létszámnövekedés és a súlyos állapotú állatok száma nagyobb terhet ró az állatvédőkre, a győri menhelyen közel 140 kutyáról és 60 cicáról gondoskodnak. – A költségek növekedése minket több oldalról is érint. A gyógyszer- árak és a kezelések árai az árfolyam-ingadozás miatt változtak. A katás átalakítások következménye, hogy a beszállítóinknak is áfás árat kell fizetnünk. Az energia- árak emelkedése miatt a havi villanyszámlánk 160 ezer forintról 300 ezerre nőtt. Az éves fűtésianyag-szükségletünk eddig másfél millió forint alatt volt, ez most négy és fél millióra emelkedett. Illetve az üzemanyagot is piaci áron vásároljuk, mert ránk nem érvényes a kedvezmény. Ehhez jönnek még az eledelek, almok és a speciális tápok, valamint a tisztítószerek és az egyéb kellékek – fejtette ki Nagy Péter.

Több kidobott állat

Érthető, hogy a kialakult gazdasági helyzetben sokan kerülnek nehéz körülmények közé és a gazdák kiadásai is megnövekedtek. Péter azonban nem tartja elfogadhatónak, hogy ha valaki emiatt felelőtlenül kidobja a családtagnak számító kutyáját vagy macskáját.

A menhely hónapok óta telt házzal működik, többször vezettek be létszámstopot. Ha valaki a saját állatát akarná beadni az állatmenhelyekre, készüljön arra, hogy hosszas várólisták vannak a legtöbb helyen. A rossz állapotban talált, beteg és sérült mentvények elsőbbséget élveznek.

– Befogadóink nagy része megfontoltan érkezik. A győri menhelyen hosszas ismerkedési folyamat és próbaidőre költözés előzi meg a végleges befogadást. Nálunk nem működik, hogy az ünnepek előtt valaki beállít az úgymond „ingyenajándékért” – emelte ki a vezető.

Támogatás egy mozijegy árával

A sikeres halloweeni tökfaragós akciójuk után újabb kezdeményezést indítanak el. – Idén 12 millió forinttal fog többe kerülni a működési költségünk. Szeretnénk „sok kicsi sokra megy” alapon kampányt indítani és felkérni a támogatóinkat, hogy havonta, rendszeresen egy mozijegy árával (2299 forinttal) támogassanak bennünket. Szerintünk ez egy család költségvetésébe még belefér, azonban nekünk összeadva hatalmas segítség – mondta el lapunknak Nagy Péter, az Emberek az Állatokért Alapítvány kuratóriumi tagja. Decemberben pedig előre hozottan ismét felállítják a karácsonyi kuckójukat és várják a készülődésre és fadíszítésre az állatbarátokat.